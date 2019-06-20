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USAID порекомендовал правительству запустить новый рынок электроэнергии в безопасном режиме

четверг, 20 июня 2019, 14:21
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USAID рекомендует запустить рынок электроэнергии 1 июля в безопасном режиме.

Об этом говорится в рекомендациях USAID Проект Энергетической Безопасности по результатам круглого стола по открытию оптового рынка электроэнергии, передают "Украинские новости".

"Рекомендуем запустить рынок в "Безопасном режиме", чтобы ограничить риски. Безопасный режим поможет обеспечить надежное снабжение украинским потребителям электроэнергии надлежащего качества по приемлемым ценам", - отметил старший советник USAID по вопросам энергетики Шукру Богут.

В рекомендациях USAID говорится о том, что функционирование рынка электроэнергии в безопасном режиме означает введение на переходный период определенных ограничений, чтобы минимизировать финансовые и технические риски. Среди таких ограничений - введение механизма спецобязательств для недопущения роста тарифов для бытовых потребителей, требование о торговле стандартизированными продуктами на базе прозрачной торговой платформы для электронных аукционов, четкие правила расчета и ценовые ограничения на двустороннем рынке и рынке на сутки вперед, совершенствование имеющихся систем учета и авансовых платежей по услугам балансировки, чтобы избежать рисков неплатежей.

В USAID считают, что открытие оптового рынка электроэнергии в безопасном режиме увеличит эффективность работы рынка и уменьшит непредсказуемость ценообразования, а также поможет выявить проблемные вопросы в правилах функционирования рынка и правовой базе.

Согласно принятому Верховной Радой Закона "О рынке электрической энергии", новый рынок электроэнергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами ЕС, должен быть введен 1 июля 2019.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства заявил, что рынок электроэнергии будет запущен вовремя, и заверил, что с запуском нового рынка тарифы для населения не вырастут.

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