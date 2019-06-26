​Абромавичусу в Украине нашли новую работу

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Кабинету министров назначить членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Айвараса Абромавичуса.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на информированные источники в органах власти.

По словам собеседника агентства, Абромавичус сможет совмещать свою работу в наблюдательный советах "Укроборонпрома" и "Нафтогаза".

Набсовет "Нафтогаза", созданный в рамках реформирования корпоративного управления НАК, был сформирован в марте 2016 года. В него вошли пять человек, из них три независимых члена, один - от Администрации президента и один - от Кабмина.

В марте-2017 Кабинет министров решил увеличить количество членов наблюдательного совета "Нафтогаза" совета до семи человек, добавив в него одного независимого и одного члена от государства.

Как сообщал "Апостроф", ранее в июне Зеленский назначил экс-министра экономического развития Украины Айвараса Абромавичуса членом наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром".