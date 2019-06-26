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​В какие страны Россия вывозит украинский уголь с Донбасса: список
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​В какие страны Россия вывозит украинский уголь с Донбасса: список

среда, 26 июня 2019, 18:34
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Россия поставляет добытый на оккупированной территории Донбасса антратиц в 19 стран мира.

Об этом пишет Liga.net со ссылкой на исследование одной из крупных украинских энергокомпаний.

Среди стран-получателей угля значатся Польша, Турция, Грузия, Египет и Канада.

Так, согласно документу, Турция с марта 2017-го по декабрь 2018-го купила почти 3 млн тонн угля этой марки. Второй по объемам оказалась Румыния - 1,02 млн тонн, третьей - Бельгия - 876 990 тонн. За ними следуют Польша (333 132 тонны) и Болгария (129 176 тонн).

Общий объем поставок за отчетный период оценивается в 5,96 млн тонн.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий ведут собственный подсчет украденного Россией украинского угля. По оценкам министерства, из ОРДЛО в Россию ежегодно вывозят 2,8 млн тонн угля на $288 млн.

За счет контрабанды оккупанты финансируют оккупационные администрации на захваченных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Финансовую связь, согласно расследованию The Washington Post, стороны поддерживают через "банковскую систему" другой непризнанной "республики" – Южной Осетии.

"Половина топлива, которое попадает из Донбасса в РФ потребляется предприятиями в Ростовской области – основной потребитель Новочеркасская ГРЭС (входит в структуру Газпрома - Ред.), остальное - идет на экспорт в другие страны", - рассказал LIGA.net собеседник в ДТЭК.

Контрабандой добытого угля в Россию занимается структура беглого бизнесмена Сергея Курченко - Газ Альянс. Фирма - монополист на своем рынке. По данным российского РБК, в марте 2018-го Минэкономики РФ запретило другим трейдерам вести бизнес с группировками ЛНР и ДНР.

Как сообщал “Апостроф”, на думку генпрокурора України Юрія Луценка, торгівля з підприємствами на окупованих територіях Донецької та Луганської області можлива лише при їх реєстрації та сплати податків в Україні.

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Раздел: БизнесЭнергетика
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