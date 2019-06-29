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Насалик vs Фаворов: министр вызвал топ-менеджера "Нафтогаза" на дебаты в эфире ZIK

суббота, 29 июня 2019, 22:19
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Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик готов встретиться с руководителем газового интегрированного бизнеса компании "Нафтогаз Украины" Андреем Фаворовым 1 июля в 19.00 в прямом эфире телеканала ZIK, чтобы обсудить проблемы украинской газовой отрасли.

Об этом Насалик написал на своей странице в Facebookв ответ на отказ Фаворова от участия с ним в боях без правил (ММА).

"Итак, если боя не будет, я готов встретиться с вами на публичной площадке для обсуждения болезненных проблем украинской газовой отрасли. Жду вас в понедельник в 19.00 на телеканале ZIK. Приходите, будет интересно! И полезно", - - написал министр.

Насалика не удивил отказ Фаворова от участия в бое ММА, "так как ММА – это для настоящих мужчин, для сильных духом и телом", но удивила его "осведомленность как участника конкурса на лицензии на условиях СРП его результатов", отметил министр.

"Мне, например, как председателю Межведомственной комиссии они еще не известны. Так, может, это уже дело НАБУ или ГБР? Пусть они поинтересуются, откуда у вас данные о победителях и побежденных на этих конкурсах?", - подчеркнул Насалик.

Напомним, конфликт между Насаликом и Фаворовым начался после интервью министра изданию "Главком", в котором он обвинил государственную газодобывающую компанию "Укргазвидобування" в срыве планов по повышению добычи газа.

"Все запасы передавались в государственную компанию "Укргазвидобування", которая с 2016-го и до 2020 года должна была нарастить добычу газа с 14,5 млрд м³ до 20 млрд (согласно Стратегии 20/20). Но они просто утилизировали около 40 млрд грн, не получив никакого результата", – сказал Насалик.

Отвечая на вопрос о бывшем директоре "Укргазвидобування" Олеге Прохоренко, министр сказал: "Честно говоря, я бы набил ему морду".

Фаворов вступился за своего предшественника, вызвав Насалика на бой в проекте "Бокс белых воротничков". Министр в ответ заявил, что "белые воротнички" - для института "благородных девиц", и вызвал оппонента на бой без правил. От участия в бою без правил Фаворов отказался, заявив при этом, что "бои без правил – это когда возглавляемая Вами межведомственная комиссия ставит под сомнения результаты открытого конкурса на лицензии на условиях СРП и победу в нем государственной компании" (по информации Минэнерго, комиссия еще не завершила свою работу, поэтому результатов конкурса еще нет – ред).

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