​У Зеленского "засекретили" газовые переговоры с Россией: документ

В Офисе президента Украины отказались раскрыть информацию о том, кто именно, когда и в каком формате ведет переговоры со стороны украинского президента о поставках природного газа с Россией.

Это следует из ответа Офиса президента на запрос "Украинских новостей".

В президентском Офисе проигнорировали вопросы, проводит ли и с кем именно встречи или телефонные переговоры по этой теме Зеленский, давали ли поручения или директивы на ведение таких переговоров уполномоченнымм лицам или компаниям, получал ли входящие сообщения о ведении таких переговоров с российской стороной.

"Ваше письмо … не может рассматриваться как запрос на информацию, поскольку не соответствует нормам Закона "О доступе к публичной информации", - говорится в ответе.

При этом, вопреки требованиям закона, в ответе не уточняется, в чем именно чиновники президентского Офиса усматривают несоответствие формы запросы либо включенных в него вопросов.

Как сообщал "Апостроф", Россия имеет технические возможности для прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года, еще до завершения строительства обходного газопровода "Северный поток-2".