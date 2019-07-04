RU  UA  EN

четверг, 4 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.75
Меню
Бизнес

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

4 июля

14:11
НАБУ рассмотрит материалы по декларациям скандального депутата
10:14
​Доллар и евро продолжают падать: официальный курс от НБУ

3 июля

22:24
СМИ обвинили НБУ в незаконной продаже "РВС Банка" Демчаку
19:34
​ПриватБанк одержал две победы в судах против бывших владельцев
18:37
Сколько стоят доллар и евро в обменниках Киева: опубликовано фото
17:25
​Когда украинцев могут оштрафовать за авто на газу: опубликовано пояснение
16:33
​Американские бизнесмены требуют от Коломойского сотни миллионов: названа причина
15:19
​Экономика США поставила новый исторический рекорд, но есть нюансы: инфографика
11:22
​Как заставить украинскую экономику расти: в МВФ озвучили рецепт
10:11
​Какие банкноты подделывают в Украине чаще всего: в НБУ дали ответ
09:19
​Доллар и евро падают: НБУ обнародовал официальный курс

2 июля

20:48
Какие продукты в Украине оказались дороже, чем в Польше: сравнение цен
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​У Зеленского "засекретили" газовые переговоры с Россией: документ

четверг, 04 июля 2019, 09:39
переглянути новину українською

В Офисе президента Украины отказались раскрыть информацию о том, кто именно, когда и в каком формате ведет переговоры со стороны украинского президента о поставках природного газа с Россией.

Это следует из ответа Офиса президента на запрос "Украинских новостей".

В президентском Офисе проигнорировали вопросы, проводит ли и с кем именно встречи или телефонные переговоры по этой теме Зеленский, давали ли поручения или директивы на ведение таких переговоров уполномоченнымм лицам или компаниям, получал ли входящие сообщения о ведении таких переговоров с российской стороной.

"Ваше письмо … не может рассматриваться как запрос на информацию, поскольку не соответствует нормам Закона "О доступе к публичной информации", - говорится в ответе.

При этом, вопреки требованиям закона, в ответе не уточняется, в чем именно чиновники президентского Офиса усматривают несоответствие формы запросы либо включенных в него вопросов.

Как сообщал "Апостроф", Россия имеет технические возможности для прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года, еще до завершения строительства обходного газопровода "Северный поток-2".

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Как в водах Черного моря пояивлась тень агрессора

Фальстарт реформы рынка электроэнергии: как это повлияет на платежки

Почему "Энергоатом" рынку не помеха

Новый менеджмент "Нафтогаза" перепутал госкомпанию с собственной фирмой - экс-руководитель "Нафтогаз трейдинг" Волынец

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: