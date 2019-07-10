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Киевский суд поставил под угрозу развитие "зеленой" энергетики в Украине - эксперты

среда, 10 июля 2019, 17:09
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Возобновляемая энергетика в Украине оказалась в ситуации, когда решение одного суда может полностью остановить развитие и разрушить отрасль.

Об этом на пресс-конференции заявила директор по развитию "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики" Елена Колтик.

Она отметила, что выплаты "зеленого" тарифа производителям альтернативной электроэнергии оказались блокированы из-за решения Окружного административного суда Киева, который по иску "Никопольского завода ферросплавов" остановил действие постановления НКРЭКУ №954 и №955. Данными решениями были установлены тарифы для ГП "НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие 2019 года.

"Решение Окружного административного суда Киева приводит к остановке развития возобновляемой энергетики в Украине, нарушению обязательств перед международными инвесторами и кредиторами. Кроме того, если кризис не будет решен, это спровоцирует международные иски к государству Украина из-за невыполнения взятых на себя обязательств", - сказала Колтик.

Директор по развитию УАВЭ подчеркнула, что ранее все ассоциации "зеленой" энергетики выступали за перенос запуска нового рынка э/э из-за технических, организационных и финансовых рисков, которые не устранили до даты внедрения реформы.

"Мы видим реальные проблемы из-за введения неготовой реформы. В отрасль возобновляемой энергетики за последние 5 лет вложено 2,5 млрд евро. Большинство из объектов получали кредиты у финансовых учреждений. Невыплаты "зеленого" тарифа приведут к остановке строительства новых объектов и нарушению обязательств перед финансовыми институтами", - пояснила директор УАВЭ.

Заместитель директора по операционной деятельности "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий уточнил, что действующий тариф, который был установлен регулятором и решением Окружного админсуда, не учитывает запуск нового рынка э/э и "покрывает только собственные операционные расходы компаний, но не покрывает системные услуги, которые появились в зоне ответственности "Укрэнерго" с 1 июля".

"По состоянию на третий квартал 2019 года расчетный дефицит на компенсацию производителям альтернативной энергетики составляет порядка 6,2 млрд гривень", - сказал он, подтвердив, что рынку "зеленой" э/э и производителям это наносит значительный ущерб.

По мнению Колтик, временное решение может заключаться в срочном принятии повторного решения НКРЭКУ о назначении тарифов для "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления.

Также она сообщила, что будет подана апелляция на скандальное решение Окружного административного суда Киева. К исковому заявлению в качестве третьих сторон готовы присоединиться Биоэнергетическая ассоциация Украины, Союз Активных Потребителей и Просьюмеров, Украинский водный совет (представители этих объединений присутствовали на пресс-конференции).

В Украине с 1 июля заработал новый рынок электроэнергии. 3 июля президент Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса в Торонто заявил, что в Украине существуют лучшие в мире условия для инвестирования в зеленую энергетику.

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