Механизм выкачивання средств из бюджета: эксперт рассказал о работе "Центрэнерго" в пользу Коломойского

Через предприятия, связанные с Игорем Коломойским, российский уголь поставляется на госкомпанию "Центрэнерго" по цене выше "Роттердам +".

Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук в эфире телеканала "Прямой".

"Не секрет, что практически ему (Коломойскому) передали на кормление "Центрэнерго", и там находится "понятный" ему менеджмент, который на сегодняшний момент закупает уголь у его компании, поставляемый из России по цене значительно выше, чем тот же "Роттердам+", - сказал Кушнирук.

Эксперт также отметил, что произведенную из этого угля электроэнергию "Центрэнерго" продает по заниженному тарифу предприятиям бизнесмена. Как следствие, прибыльная ранее госкомпания имеет сотни миллионов убытков.

"При этом "Центрэнерго" продает эту электроэнергию предприятиям Коломойского по цене ниже, чем в среднем на рынке. Таким образом, заводя "Центрэнерго" в еще большие убытки. Хотя прошлый год "Центрэнерго" закончила с более миллиардом гривен прибыли, в этом году у него уже сотни миллионов гривен убытков", - сказал Кушнирук.

Ранее СМИ обнародовали информацию, что госкомпания "Центрэнерго" подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с фирмой "Нефть Форс", основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват". "Центрэнерго" закупает уголь по 2500 грн за тонну, что значительно выше цены, рассчитанной по формуле "Роттердам +", которая составляет 1740 грн за тонну. Произведенную из этого угля электроэнергию компания продает по заниженному тарифу (1,3 грн кВт / ч) предприятиям, владельцем которых является Игорь Коломойский, себестоимость тока составляет 1,9 грн кВт / ч.

Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн высказал мнение, что бизнесмен Игорь Коломойский расширяет сферу своего влияния и зарабатывает уже не только в нефтегазовой отрасли, но и на схемах в электроэнергетике.