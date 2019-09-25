Эксперты предупредили о риске энергетического кризиса из-за действий главы Энергетической таможни ГФС

Украинский рынок дизельного топлива под угрозой, потому что из-за распоряжения главы энерготаможни ГФС Игоря Пиковского начинают останавливаться терминалы по перевалке. Эксперты считают, что это неизбежно приведет к полному прекращению отгрузки дизтоплива.

Об этом сообщает 24 канал.

Сейчас перед вопросом вынужденного прекращения работы стал комплекс по нефтеперевалке в порту "Южный". Причиной стал отказ Энергетической таможни ДФС проводить оформление танкерной партии 27000 тонн греческого дизтоплива, выгруженного в резервуары порта в конце августа. Повод - якобы превышение допустимой доли серы. Энергетическая таможня заявила, что топливо не соответствует стандартам Евро-5, поэтому не может быть допущено на таможенную территорию Украины.

Однако директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн имеет другую версию событий.

"Игорь Пиковский делает все, чтобы эта партия не была растаможена. Говорят, обиделся на возмущение поставщика греческого ДТ по поводу нерасторопности ведомства в оформлении топлива в условиях кризиса", - отмечает эксперт.

Он также сообщил, что существует, по меньшей мере, пять различных исследований спорной партии горючего в международных лабораториях, показали, что содержание серы - в пределах нормы.

Сейчас терминал "Южный" не может принять запланированные на вторую половину сентября и начало октября два танкера по 30000 тонн дизтоплива. Кроме того, прием меньших судов с ДТ также под вопросом. По прогнозам экспертов, танкеры будут направлены в не украинские порты.