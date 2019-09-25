RU  UA  EN

среда, 25 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.95
Меню
Бизнес

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

25 сентября

10:50
УЕФА и ФИФА - мафия: в сети гневно отреагировали на финал Лиги чемпионов в России
10:33
Танцовщица под кокаином: в сети смеются над живописной картиной с топ-пропагандистой Кремля
10:28
​В Украине подал в отставку топ-чиновник, приехавший из Польши
10:27
Автор хита "Охрана Отмена" порадовала фанов новым ироничным клипом: видео
10:26
Эксперты предупредили о риске энергетического кризиса из-за действий главы Энергетической таможни ГФС
10:20
Английский топ-клуб опозорился в Кубке страны: видеообзор
10:15
Слышит и видит весь город: появились фото и новые видео взрывов на складах боевиков в Донецке
09:50
"Барселона" одержала тяжелую победу, но потеряла Месси: видеообзор
09:43
Офицер ВСУ показал видео мощного взрыва у боевиков на складе боеприпасов в Донецке
09:28
При Порошенко такого не было: появились яркие фотожабы и карикатуры на скандал с Трампом и Зеленским
09:25
​Гривна снова поднялась: официальный курс НБУ
09:10
Где смотреть онлайн Мариуполь - Динамо: расписание трансляций
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Эксперты предупредили о риске энергетического кризиса из-за действий главы Энергетической таможни ГФС

среда, 25 сентября 2019, 10:26
переглянути новину українською

Украинский рынок дизельного топлива под угрозой, потому что из-за распоряжения главы энерготаможни ГФС Игоря Пиковского начинают останавливаться терминалы по перевалке. Эксперты считают, что это неизбежно приведет к полному прекращению отгрузки дизтоплива.

Об этом сообщает 24 канал.

Сейчас перед вопросом вынужденного прекращения работы стал комплекс по нефтеперевалке в порту "Южный". Причиной стал отказ Энергетической таможни ДФС проводить оформление танкерной партии 27000 тонн греческого дизтоплива, выгруженного в резервуары порта в конце августа. Повод - якобы превышение допустимой доли серы. Энергетическая таможня заявила, что топливо не соответствует стандартам Евро-5, поэтому не может быть допущено на таможенную территорию Украины.

Однако директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн имеет другую версию событий.

"Игорь Пиковский делает все, чтобы эта партия не была растаможена. Говорят, обиделся на возмущение поставщика греческого ДТ по поводу нерасторопности ведомства в оформлении топлива в условиях кризиса", - отмечает эксперт.

Он также сообщил, что существует, по меньшей мере, пять различных исследований спорной партии горючего в международных лабораториях, показали, что содержание серы - в пределах нормы.

Сейчас терминал "Южный" не может принять запланированные на вторую половину сентября и начало октября два танкера по 30000 тонн дизтоплива. Кроме того, прием меньших судов с ДТ также под вопросом. По прогнозам экспертов, танкеры будут направлены в не украинские порты.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве проходит Comic Con Ukraine 2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Конец эпохи российского газа: что Украине предлагают США

Атака на Роттердам+: как власть подыгрывает Коломойскому

Топливная война с Россией: будет ли на автозаправках Украины армагеддон

"Роттердам+": как украинцев обворовали на 19 млрд, подробности схемы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: