Разберемся с этим: Зеленский прокомментировал проект о повышении ренты на руду

Президент Владимир Зеленский прокомментировал журналистам внесенный в Верховную Раду законопроект №1210, согласно которому в Украине резко повышаются рентные ставки на добычу руды. Глава государства отметил, что не знаком с подобной инициативой.

Об этом он сообщил в ходе своего пресс-марафона 10 октября, передает The Page.

Журналисты пояснили президенту, что принятие проекта приведет к повышению налогов на руду в десять раз в сравнении с соседними странами

"Этот законопроект внесен в Верховную Раду депутатами от "Слуги народа"? Мы разберемся в этом. Посмотрим на законопроект", - заявил Зеленский.

Следует отметить, что глава Минэкономразвития Тимофей Милованов, комментируя повышение рентной платы на добычу руды, заявил, что законопроект был внесен в Верховную Раду без анализа его влияния на экономику со стороны его министерства.

10 октября в Кривом Роге прошли митинги работников горнодобывающих предприятий, на которые вышло около 400 человек. Они заявили о возможном закрытии производств в случае, если будет принят закон №1210.

Документ расширяет понятие первичной переработки: вместо себестоимости руды и первичного дробления за основу берется стоимость конечного продукта — концентрата, окатышей, агломерата. Тем самым рост платежей горно-обогатительных комбинатов составит 300-400%. Кроме того, документ предусматривает переход от индивидуальных ставок для отдельных месторождений (сейчас 14-25%) к установлению нижнего порога на уровне двойной учетной ставки НБУ (сейчас 34%). Наконец, ставка ренты увеличивается с 8 до 10%.

Как утверждают отраслевые ассоциации, принятие законопроекта снизит производство железорудного сырья, ударит по объемам экспорта Украины и, в конце концов, приведет к снижению валютных поступлений и ослаблению гривны. В ассоциациях уже заявили о потере рабочих мест на ГОКах, сокращении порядка 30 тысяч человек.