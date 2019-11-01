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Эксперт рассказал, как Коломойский с помощью Геруса увеличивает свое влияние в электроэнергетике

пятница, 01 ноября 2019, 16:25
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Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус помогает бизнесмену Игорю Коломойскому увеличивать уровень влияния на рынок электроэнергии.

Об этом написал член набсовета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в Facebook, передает "Обозреватель".

"Коломойский подгребает под себя рынок электроэнергии. Ему помогает глава профильного энергетического комитета ВРУ Андрей Герус, который из эксперта превратился в депутата-лоббиста", – написал Корольчук.

Эксперт напомнил, что Герус пролоббировал поправку о восстановлении импорта электроэнергии из РФ для Коломойского, чтобы он мог получать дешевую электроэнергию для своих предприятий. Также он получает дешевый ток за счет "схем" в госкомпании "Центрэнерго". По мнению Корольчука, глава государства не может не знать об этих фактах.

"Не верится, что Зеленский не знает о восстановлении коррупционных схем "Центрэнерго" и близости к ним бизнес-среды Коломойского. Уголь российский для "Центрэнерго" продает компания "Нефть Форс" из орбиты олигарха, и председатель комитета Герус защищает поставки такого угля, и электроэнергию по льготной цене получат ферросплавные заводы Коломойского. А история с импортом электроэнергии из России, прозванной уже "формулой Геруса"? Там также активно работает компания "Юнайтед Энерджи", которая ранее продавала газ для "Днепроазота" и входит в группу Коломойского", – написал Корольчук.

Эксперт отметил, что у президента есть рычаги влияния для пресечения злоупотреблений со стороны олигарха. Он подчеркнул, что отсутствие реакции со стороны главы государства на действия Геруса-Коломойского ударит по его рейтингу и может привести к выдвижению обвинений в коррупции против него.

"Все это угрожает Зеленскому, поскольку рано или поздно народ перестанет верить, что он и олигарх Коломойский "уже давно не бизнес-партнеры". СМИ напомнят, что энергетический бизнес – это бизнес президентов. И в таком случае проблемы со снижением рейтинга будут казаться цветочками в сравнении с обвинениями в коррупции. В конце концов, Зеленский ушел в президенты, чтобы уничтожить коррупцию, а не возглавлять ее", – написал Корольчук.

18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку: разрешить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза – с 2,4 млн кВт/ч до 4,5 млн кВт/ч в сутки.

Ранее СМИ обнародовали информацию, что госкомпания "Центрэнерго" подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с бориспольской фирмой "Нефть Форс", основатель и директор которой имеет отношение к деятельности группы "Приват". Причем "Центрэнерго" закупает уголь по 2500 грн за тонну, что выше цены по формуле "Роттердам+", которая составляет 1740 грн за тонну. В то же время произведенную из этого угля электроэнергию компания продает по заниженному тарифу (1,3 грн кВт/ч) предприятиям, владельцем которых является Игорь Коломойский, когда себестоимость тока составляет 1,9 грн кВт/ч.

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