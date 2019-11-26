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Украина отказывается от месяца добычи угля: эксперт оценил объемы импорта электроэнергии из России

вторник, 26 ноября 2019, 12:07
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Из-за скандальной "правки Геруса" с начала октября Украина импортировала из России электроэнергии по объему, который производит за месяц Трипольская ТЭС.

Об этом написал президент Общественного союза "Первая энергетическая ассоциация Украины" Василий Котко для "Левого берега".

Эксперт отметил, что из-за возобновления импорта электроэнергии отечественная энергетика и угледобывающая отрасль несут значительные потери. Он сообщил, что по предварительным данным, в период с 1 октября по 14 ноября импорт электроэнергии из РФ и Беларуси в Украину составил 228 млн кВт*ч: в октябре - 128 млн кВт*ч, а за 14 дней ноября - 100 млн кВт*ч.

По словам эксперта, этот объем сопоставим с месячным объемом производимой электроэнергии Трипольской ТЭС и, соответственно, среднемесячной добычей угля государственных шахт в этом регионе, который нужен для производства такого объема тока.

"Упомянутый импорт электрической энергии из РФ и Беларуси - 228 млн кВт*ч - сопоставим с объемом месячного производства электроэнергии, например, Трипольской ТЭС ПАО "Центрэнерго", что эквивалентно 125 тысяч тонн сожженного украинского угля. Это среднемесячная добыча государственных шахт Львовско-Волынского бассейна. Столько украинского угля было не куплено из-за импорта российской электроэнергии", - отметил Котко.

Он считает, что импорт тока из РФ нужно остановить, чтобы спасти отечественную энергетику.

"Действие "правки Геруса" надо отменить и остановить импорт электроэнергии из РФ и Беларуси по прямым договорам. При любых обстоятельствах Украина должна заботиться о развитии собственных энергетических предприятий", - подытожил Котко.

Ранее председатель независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко обратился к президенту, премьеру, секретарю СНБО и главе НКРЭКУ с призывом остановить импорт электроэнергии из РФ, отметив, что неограниченный импорт тока из России и Беларуси уничтожает отечественную тепловую генерацию и угледобывающую отрасль

11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знал, что принятые по инициативе Геруса изменения в закон о ядерной энергетике дали возможность возобновить коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Президент отметил, что необходимо разобраться с импортом электроэнергии из России.

С аналогичным призывом обратился также профсоюз работников энергетики и электротехнической промышленности Украины, отметив, что импорт электроэнергии из России и Беларуси спровоцировал кризисную ситуацию в энергоотрасли и угрожает возникновением социальной напряженности из-за увольнения около сотни тысяч работников отрасли.

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