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Герус импортом тока из РФ начал кампанию по уничтожению энергетики Украины - депутаты Энергодара

понедельник, 23 декабря 2019, 17:23
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Городской совет города Энергодар, в которой расположены Запорожские атомная и тепловая электростанции, требует запретить импорт российской электроэнергии в Украину на всех сегментах рынка.

Об этом говорится в письме депутатов горсовета президенту Владимиру Зеленского по законопроекту №2233, передает РБК-Украина.

"Принятый 04.12.2019 Верховной радой Украины законопроект №2233 "О внесении изменений в закон Украины "О рынке электроэнергии", по словам Геруса, отменяет импорт электроэнергии по двусторонним договорам с Россией, однако это утверждение не соответствует действительности, поскольку теперь существует две нормы, касающиеся импорта электроэнергии из Российской Федерации, которые противоречат друг другу", - подчеркивают депутаты.

По их мнению, деятельность председателя комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ наносит значительный вред украинской энергетике.

"Направляя денежные средства из Украины, председатель комитета Герус А. начал кампанию по уничтожению украинской энергетики и экономики, поскольку чем больше украинской электроэнергии было замещено, тем больше возможностей для давления стало на страну", - отмечается в письме.

Депутаты подчеркивают, что в Энергодаре расположены два крупных энергетических объекта – Запорожские АЭС и ТЭС, на которых вырабатывается каждый пятый киловатт в Украине, а каждая вторая семья связана с энергогенерирующим предприятием. Поэтому вопрос замещения электрической энергии российской является "судьбоносным". Они требуют от президента:

"Не допустить потерь объемов производства на энергогенерирующих предприятиях Украины. На основании пункта 30 статьи 106 Конституции Украины ветировать принятый 04.12.2019 Верховной радой законопроект №2233 с последующим его возвращением на повторное рассмотрение парламентом. Приложить всех усилия, чтобы импорт электроэнергии из стран, не являющихся участниками Европейского энергетического сообщества, был запрещен на все сегменты рынка".

Депутаты Мирноградского горсовета в аналогичном обращении к президенту заявили, что импорт российского тока ставит под угрозу энергетическую независимость страны. По их мнению, ситуация является недопустимой и свидетельствует о совершении Герусом уголовного преступления против государства.

Коммерческий импорт электроэнергии из России был начат с 1 октября благодаря "поправке Геруса". За первую половину октября импорт электроэнергии из РФ вырос почти вдвое, в ноябре он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь втрое – до 12 млн кВт-ч/сутки.

Объем российской электроэнергии, поставляемой на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%. Рост российского импорта привел к принудительному ограничению мощностей украинских электростанций.

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