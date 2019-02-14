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В Черниговской области дельцы пытаются украсть предприятие у государства
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В Черниговской области дельцы пытаются украсть предприятие у государства

четверг, 14 февраля 2019, 09:18

В Черниговской области искусственно доводят до убыточности "Хлебную базу № 87" государственного предприятия "Нежинский комбинат хлебопродуктов", что находится в Бахмаче и годами работала успешно.

Как стало известно, проблемы связывают с и.о. генерального директора госпредприятия и одновременно директора "Хлебной базы № 87" Сергея Агафонова.

Именно ему приписывают деяния, которые привели к незаконному отчуждению государственного предприятия. В частности, доведению до задолженности предприятия перед государством, передачу имущества предприятия в налоговый залог, подозрительную пассивность в судах и нежелание воевать за "Хлебную базу", срочное увольнение работников.

Это может свидетельствовать о заранее спланированном незаконном отчуждении госимущества, которое могло произойти благодаря возможной преступной служебной халатности руководства данного предприятия.

Сейчас по данному факту открыто уголовное производство.

Так, в декабре 2018 года неустановленными лицами, которые якобы являются представителями новых владельцев, был установлен контроль над территорией и имуществом "Хлебной базы № 87". Впрочем пламя удалось временно погасить - погашение налогового долга произошло за счет имущества ГП "Нежинский комбинат хлебопродуктов".

Но уже 12 февраля 2019 года Министерством аграрной политики и продовольствия Украины проведен конкурсный отбор на должность директора госпредприятия "Нежинский комбинат хлебопродуктов". Парадокс, но к участию в конкурсном отборе, среди других кандидатов, был допущен уже упомянутый Агафонов.

Как считается, Агафонов намерен довести до конца начатое дело, что приведет к окончательному доведения предприятия до банкротства и продажу его нужным людям по значительно заниженной цене.

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