Тимошенко в случае победы возродит угольную промышленность

Юлия Тимошенко пообещала в случае победы на выборах восстановить угольную отрасль, что даст Украине энергетическую независимость.

Об этом политик заявила во время митинга в Червонограде.

"После выборов я немедленно приеду в Червоноград и здесь мы начнем новую историю угольной отрасли. Ведь Червоноград всегда был славной землей, которая давала Украине энергетическую независимость", - напомнила лидер "Батькивщины".

Кандидат в президенты отметила, что сегодня шахтеры работают за минимальную зарплату, которую к тому же месяцами не выплачивают. Кроме того, наши шахты заброшены и не инвестируются, добавила она.

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Тимошенко возмутилась тем, что действующая власть, декларируя слоганы о патриотизме, уничтожает угольную отрасль: "Но мы это прекратим".

Лидер "Батькивщины" также напомнила, что во времена ее премьерства был принят закон о престижности шахтерского труда. Таким образом труд шахтеров подняли тогда на самый высокий уровень, так как "это не только труд, это энергетическая независимость Украины и способность отказаться от части природного газа".

"Мы тогда поднимали угольную отрасль и сейчас поднимем!" - убеждена председатель партии.