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На комбинате "Азовсталь" остановили шестую доменную печь для капитального ремонта

среда, 12 июня 2019, 17:04
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На металлургическом комбинате "Азовсталь", в рамках модернизации доменного производства и в соответствии с Технологической стратегией-2030, на капитальный ремонт остановлена доменная печь №6.

Об этом сообщает пресс-служба "Метинвеста".

Как объяснили в компании, модернизация домны позволит повысить ее энергоэффективность, снизить себестоимость производства и сократить выбросы пыли на 55%.

"Остановка ДП №6 прошла в соответствии с разработанными техническими мероприятиями. На данный момент процесс охлаждения домны завершен. Идут подготовительные работы к демонтажу конструкций и капитальному ремонту", - рассказали в "Метинвесте".

В ходе капремонта печи будет выполнена модернизация системы шихтоподачи и бункерной эстакады, реконструкция литейного двора и самой печи, установлена новая система охлаждения с медными холодильниками, новая футеровка и бесконусное загрузочное устройство.

Также выполняются подготовительные работы к строительству установки придоменной грануляции шлака и подключению к установке вдувания пылеугольного топлива (ПУТ).

В пресс-службе подчеркнули, что сейчас придоменная грануляция шлака считается наиболее рациональным видом переработки, потому что исключает из эксплуатации парк шлаковозных ковшей, значительно упрощает организацию, удешевляет производство и снижает нагрузку на окружающую среду.

Как заявил генеральный директор МК "Азовсталь" Энвер Цкитишвили, группа "Метинвест" четко выполняет взятые перед громадой обязательства.

"Капремонт шестой домны продолжает серию последовательной модернизации мощностей доменного производства меткомбината "Азовсталь". Доменные печи одна за другой обновляются с учетом европейских экологических требований и с переходом на замкнутый цикл охлаждения", - прокомментировал он.

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