В Украине испытали ударный беспилотник "Демон": впечатляющее видео

В Украине показали беспилотник, который помимо своей разведывательной функции может наносить удары по вражеским позициям.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Дрон под названием "Демон" ведет стрельбу из гранатометов РПГ-22, установленных на него.

"Проверка прицельно-стрелкового комплекса с двумя имитационными гранатометами РПГ-22 с борта ударного коптера "Демон", – говорится в подписи к видео.

Интересно, что граната РПГ-22 калибром 72,5 мм может наносить удары из гранатомета на расстоянии 150-200 метров. Максимальная дальность стрельбы из гранатомета - 250 метров, а его вес составляет 2,8 килограмма.

Напомним, что боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе попытались обстрелять беспилотник украинских военных, однако промахнулись.