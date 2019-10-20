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В Украине испытали ударный беспилотник "Демон": впечатляющее видео

воскресенье, 20 октября 2019, 09:27
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В Украине показали беспилотник, который помимо своей разведывательной функции может наносить удары по вражеским позициям.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Дрон под названием "Демон" ведет стрельбу из гранатометов РПГ-22, установленных на него.

"Проверка прицельно-стрелкового комплекса с двумя имитационными гранатометами РПГ-22 с борта ударного коптера "Демон", – говорится в подписи к видео.

Интересно, что граната РПГ-22 калибром 72,5 мм может наносить удары из гранатомета на расстоянии 150-200 метров. Максимальная дальность стрельбы из гранатомета - 250 метров, а его вес составляет 2,8 килограмма.

Напомним, что боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе попытались обстрелять беспилотник украинских военных, однако промахнулись.

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