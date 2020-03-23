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В Украину прибыл самолет с тестами на коронавирус из Китая: фото и важные детали

понедельник, 23 марта 2020, 06:55
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23 марта в Украину прибыл самолет Вооруженных сил Украины Ил-76, который доставил с китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.

Всего в Киев доставили два теста: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 000 тестов для экспресс-диагностики.

Также из Китая в Украину доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением смертельного вируса.

В ближайшие дни полученные тесты и средства защиты должны начать поступать в регионы.

Ожидается, что вскоре ВСУ осуществят повторные рейсы с медицинскими грузами из Китая.

Напомним, что в сети появился онлайн-сервис, который рассчитывает по некоторым общим показателям и опираясь на статистику, ваши шансы умереть от коронавируса.

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