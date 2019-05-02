​Новые правила выплаты субсидий в Украине: какие изменения действуют с мая

В Украине с 1 мая действует новый порядок выплаты субсидий. Об этом в эфире "1+1" рассказал директор департамента Министерства социальной политики Виталий Музыченко.

Лишать субсидий теперь будут, если долг за коммунальные услуги достиг 340 грн. Чтобы вернуть выплаты, необходимо рассчитаться с долгами. Можно также сделать реструктуризацию или обратиться в суд.

При начислении субсидий учитывается только объем потребленного газа за месяц, без дополнительных начислений поставщика. Речь идет о применении коэффициентов - так называемое приведение объемов газа к стандартным условиям. Музыченко отмечает, что такие суммы в платежках "не совсем законны".

Представитель Минсоцполитики также отметил, что в этом месяце 3 млн субсидиантов выплаты пересчитают автоматически. Повторно нести заявления и декларации о доходах должны внутренне перемещенные лица, арендаторы жилья, и люди, которые не проживают по месту регистрации. Также это касается семей, у которых изменился состав семьи в течение последнего года или есть трудоспособные лица с доходами меньше, чем минимальная зарплата.

Подать документы можно лично, или отправив их по почте или электронным письмом. В этом случае нужно будет все равно прийти и подписать документы. Чтобы оформить документы из дома, надо иметь электронную подпись. Получить ее можно самостоятельно.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", С 1 мая в Украине введен в действие закон о жилищно-коммунальных услугах. Он изменит принцип обслуживания дома и придомовой территории. Также вводится понятие абонплаты за ЖКУ и пеня на задолженность по уплате коммуналки.