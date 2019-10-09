Xiaomi представила в Украине новые смартфоны и линейку телевизоров

Xiaomi с официальным партнером - группой компаний "АЛЛО" - представила в Украине смартфоны Redmi Note 8 Pro и Redmi 8, а также модельный ряд телевизоров Mi TV.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Мы с гордостью представляем новейшие инновации Xiaomi украинским потребителям", - отметил Тони Чен, генеральный менеджер в странах Центральной, Восточной, Северной Европы и Балтии, Xiaomi Global.

"Не могу дождаться, когда украинские поклонники Mi получат эти удивительные продукты", - добавил Максим Раскин, главный исполнительный директор группы компаний "АЛЛО".

Основная камера 64-мегапиксельная камера Redmi Note 8 Pro использует технологию 4-в-1 Super Pixel, которая добавляет свет для ночных снимков. Камера имеет угол обзора 120 градусов. Фронтальная 20-мегапиксельная камера с технологией искусственного интеллекта позволяет распознавать сцены и разблокировать смартфон с помощью лица.

Redmi Note 8 Pro имеет покрытие Corning Gorilla Glass 5, которое добавляет защиты от падений смартфона, технического износа, и гарантирует эффективную защиту от влаги.

Смартфон имеет 6.53-дюймовый экран с вырезом-каплей, разрешением FHD+ и сенсором отпечатков пальцев. Дисплей обеспечивает защиту зрения и уменьшает уровень зрительной усталости. Redmi Note 8 Pro выполнен в трех цветовых вариантах - серый Минерал, Белая Перла и Зеленый Лес.

Устройство имеет 8-ядерный процессор MediaTek Helio G90T с частотой до 2.05 ГГц, графический процессор ARM Mali-G76 3EEMC4 с частотой до 800 МГц. Он использует первую в истории Redmi Note технологию жидкостного охлаждения. Redmi Note 8 Pro имеет чип NFC для бесконтактной оплаты, а также оснащен дополнительной антенной WiFi X для подключения к интернету, динамиками 1217SLS и звуковым чипом NXP Smart PA.

Устройство имеет аккумулятор мощностью 4500 мАч - самый высокий показатель среди всех Redmi Note.

Redmi Note 8 Pro доступен в Украине с 9 октября на сайте allo.ua, в сети магазинов АЛЛО, авторизованных Mi Store и магазинах партнеров по цене 6999 гривен за версию 6/64 ГБ и 7799 гривен - за 6/128 ГБ.

Redmi 8 в свою очередь имеет аккумулятор емкости на 5000 мА-ч и функцию быстрой зарядки Quick Charge 3.0 для пополнения заряда через разъем USB Type-C. Устройство оснащено сенсором отпечатков пальцев и доступен в трех цветах: Черный Оникс, Голубой Сапфир и Красный Рубин. Он оснащен 6.22-дюймовым дисплеем с вырезом-каплей, защищенным Corning Gorilla Glass 5 поколения, имеет двойную основную камеру 12 МП + 2 МП с искусственным интеллектом. Redmi 8 имеет 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 439 с частотой до 2.0 ГГц и встроенную память до 64 ГБ.

Redmi 8 будет доступен в Украине с 17 октября в вариантах 3/32 ГБ и 4/64 ГБ по цене 3999 и 4999 гривен на сайте allo.ua, в сети АЛЛО, Mi Store и магазинах партнеров.

Также в Украине стали доступны новые модели телевизоров Xiaomi Mi TV 4A 32 "и Mi TV 4S 55". Они поддерживают технологии DTS-HD и Dolby Audio, имеют 3 порта HDMI, USB 2.0, разъем Ethernet и Интернет. Все модели Mi TV поставляются с операционной системой PatchWall от Xiaomi.

Цена телевизора Mi TV 4A 32" составляет 4999 грн., Mi TV 4S 55" - 13 999 грн. Телевизоры Mi TV доступны в онлайн и магазинах "АЛЛО", Mi Store и магазинах партнеров.

Корпорация Xiaomi была основана в апреле 2010 г. В настоящее время она является четвертым в мире брендом смартфонов, продукция Xiaomi присутствует в более чем 80 странах и регионах по всему миру.

АЛЛО - это самый ритейлер смартфонов и гаджетов, современной смарт-техники в Украине. Имеет самый большой интернет-магазин с доставкой заказов на почту, домой и в 340 магазинов в 140 городах Украины.