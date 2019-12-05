Samsung Electronics представила в Украине смарфтон с гибким экраном

В среду, 4 декабря, компания Samsung Electronics представила гибкий смартфон Galaxy Fold, который через две недели появится в продаже на украинском рынке.

На презентации объявили о предварительном заказе на устройство - с 4 декабря заявку можно оставить на официальном сайте.

Galaxy Fold предлагается в двух цветах - черном и серебристом. Цена составляет 56 999 гривен. Кроме девайса в комплекте беспроводные наушники Galaxy Buds и чехол из кевлара.

В продаже гаджет ожидается 21 декабря. Его можно будет найти в салонах Samsung Experience Store, а также в магазинах партнеров. На презентации в Киеве протестовали девайс в Samsung Experience Store на Почайной.

Samsung Galaxy Fold имеет 7,3-дюймовый Dynamic AMOLED Infinity Flex дисплей. Экран является гибким благодаря инновационному полимеру. Также устройство оборудовано 6 камерами.

Украинские пользователи Galaxy Fold вместе со смартфоном получат специализированный премиум-сервис поддержки, который обеспечит удобное пользование гаджетом. Кроме телефонных консультаций 24/7, пользователь Galaxy Fold станет участником в Программе Samsung Care+. В течение года от покупки для владельцев Samsung Galaxy Fold предусмотрена единовременная замена Infinity Flex дисплея в авторизованный сервисный центр Samsung, если экран разбился или треснул.