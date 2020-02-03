Смартфон-"жабка" Samsung с гибким экраном засветился на видео

В сети опубликовали фотографии и видео со смартфоном Samsung Galaxy Z Flip 11, который известен своим сгибающимся экраном.

Видео с устройством обнародовал в Twitter пользователь Ben Geskin.

Так, пользователь сгибал устройство на видео пополам, а также показал, как оно работает в полусогнутом режиме. По записи ясно, что смартфон можно будет поставить на ровную поверхность и снимать видео или общаться по видеосвязи со "свободными руками". Также на одной из половинок устройства виден дисплей с "часами" и окном уведомлений, а сбоку – сканер отпечатка пальца.

Samsung Galaxy Z Flip - First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB — Ben Geskin (@BenGeskin) February 2, 2020

Следует отметить, что ранее источники сообщали, что вероятно этот смартфон будет представлен 11 февраля, вместе с флагманскими моделями Samsung Galaxy S20. Указывали, что Samsung Galaxy Z Flip 11 будет иметь 6,7-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED, процессор Qualcomm Snapdragon 855+, и камеру на 12 мп, а стоить он будет около 1500 евро.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что компания Apple выпустит "дешевую" модель iPhone SE весной 2020 года.