​Названы самые важные научные разработки украинцев, покорившие мир: опубликованы фото

Опубликован список самых важных научных разработок, принадлежащих украинцам, которые внедрены в разных странах мира.

Об этом говорится в исследовании УНИАН.

Среди таких разработок - электрический трамвай. Технологию передачи электроэнергии через железный провод разработал полтавчанин Федор Пироцкий. В 1880 году он показал прототип транспортного средства на электротяге. Однако в те времена его идеей никто не заинтересовался. После этого изобретатель разместил результаты опытов в журнале и разослал его физикам из разных стран. А уже через год, в 1881 году, фирма Siemens открыла в Германии первую в мире электрическую трамвайную линию по проекту изобретателя. В киеве первая трамвайная линия появилась только в 1892 году.

Еще одна разработка - гибкий тканевый суперконденсатор, работающий на солнечной батарее и способный зарядить даже мобильный телефон. Его создали ученые из Национального университета “Львовская политехника”.

Устройство представляет собой компактную систему энергосбережения, которая гнется и крепится к любой поверхности.

Технологии распознавания лиц разработали также украинцы – киевляне Егор Анчишкин и его друг Юрий Мусатенко. Именно эти молодые люди заинтересовались проблемой распознавания видео и фотоинформации. Разработанное ими приложение Viewdle SocialCamera мгновенно распознает людей, которые находятся в объективе камеры, автоматически добавляет к изображению имя и передает полученные фотографии через Facebook, MMS, Flicker или по электронной почте выбранным людям.

ученые из Института микробиологии и вирусологии НАН Украины создали новый антибиотик, обладающий высокой активностью ко всем видам стафилококка. По своему химическому строению он не имеет аналогов среди антибиотиков, используемых в практической медицине.

Прообраз компакт-диска в конце 1960-х первым в мире разработал аспирант Киевского института кибернетики Вячеслав Петров. Тогда разработка носила научный характер и не имела ничего общего с музыкой.

Технология “высокочастотной сварки живых тканей” была разработана в Институте электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины и впервые применена в 2002 году. С тех пор освоено более 150 разных хирургических методик и ежегодно, с помощью аппаратов, использующих технологию высокочастотной сварки живых тканей, проводится в среднем 25-30 тысяч хирургических операций.

Ученый из Ужгорода Петр Бобонич разработал глюкометр, который позволяет измерить уровень сахара в крови без проколов кожи. Изобретение размером с мобильный телефон состоит из пластмассовой клипсы со светоприемниками и диодами, которые подключены к мультиметру – прибору для электронных измерений.

Клипса глюкометра крепится к уху или пальцу. Через кровеносные сосуды проходит инфракрасный луч от светодиода к фотоприемнику и подает сведения об уровне глюкозы на монитор аппарата.

Украинским ученым удалось также разработать бескровный анализ крови. Пациенту нужно присоединить к телу всего 5 датчиков. После этого врач вводит в компьютерную программу личные показатели больного: возраст, пол, вес, рост, частоту пульса и дыхания. За несколько минут будут известны данные диагностики.

Впервые гипсовой повязку в медицинских целях применил известный хирург Николай Пирогов. Произошло это во время Крымской войны в 1852 году, в одном военном госпитале.

Украинцы также занимаются разработкой изделий с использованием нанокристаллических сплавов, которые обладают уникальными магнитными, механическими и химическими свойствами.