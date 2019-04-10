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​В Украине взломали популярную систему оплаты: при чем здесь Зеленский

среда, 10 апреля 2019, 18:41

Платежный сервис LiqPay ПриватБанка попытались использовать для рекламы команды Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

По словам главы пресс-службы ПриватБанка Инны Музычук, некоторые пользователи со вчерашнего дня при попытке оплатить что-то в интернет-магазине через сервис liqpay, попадали на сайт одного из кандидатов в президенты.

"Единственным официальным ресурсом и веб-сайтом сервиса мгновенных платежей LiqPay является liqpay.UA", - сообщили в ПриватБанке, который является разработчиком и владельцем сервиса оплаты в сети.

По словам Музычук, перенаправление на сайт штаба одного из кандидатов осуществляет не ПриватБанк, а владелец домена liqpay.COM.

"Любые другие сайты и доменные имена, которые имеют в своем названии схожие с официальным сервисом LiqPay символы, не используются банком и не имеют отношения к работе сервиса. Только liqpay.UA является официальной ТМ", - говроится в заявлении ПриватБанка.

"Поясню простым языком, если вы зашли в интернет-магазин, оплачиваете через ликпей, а вас выкидывает на рекламу "зеленого" кандидата, то это значит, что интернет-магазин использует старую ссылку. Такая переадресация при оплате происходит только в тех интернет-магазинах, которые используют на своих сайтах устаревшие с лета 2017 года протоколы подключения к Liqpay", - сообщила Музычук.

В ПриватБанке советуют владельцам интернет-магазинов обновить протоколы и пользоваться официальным сервисом ПриватБанка.

Эксперт в области IT Николай Турнавиотов заявил о том, что сервис liqpay был взломан.

“Важно: liqpay был взломан. ПриватБанк уже работает над инцидентом”, - сообщил он в Facebook.

Как сообщал “Апостроф. Экономика”, ранее киберспециалисты ЕС и Украины провели совместные учения для отражения кибератаки со стороны России.

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