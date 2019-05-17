RU   UA   EN  

пятница, 17 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Бизнес

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

17 мая

18:43
​Приведет к проигрышу в Стокгольме: в “Нафтогазе” раскритиковали план Кабмина по отделению ГТС
18:26
​В Беларуси приняли громкое решение по транзиту нефти через Украину
18:23
Под Винницей произошла жуткая смертельная авария с маршруткой: фото
18:22
Шевченко назвал состав сборной Украины на июньские матчи отбора Евро-2020
17:57
Вокруг нового "Беверли-Хиллз, 90210" разгорелся скандал: похоже, съемки подзатянутся
17:54
​В центре Харькова попрощались с погибшим на Донбассе бойцом: фото и видео
17:45
Большая честь и ответственность: российский экс-депутат получил гражданство Украины
17:35
Где смотреть онлайн Динамо - Мариуполь: расписание трансляций
17:35
Пять лет, четверо детей: Кардашьян к годовщине свадьбы показала, какой была невестой
17:24
Попытка Зеленского распустить Раду приведет к нарушению законов и Конституции - эксперты
17:22
Прокуратура поймала банду коррупционеров во главе с топ-чиновником: фото
17:00
Гороскоп на завтра: самокритика у Скорпионов и соблазны у Водолеев
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Назван срок запуска 5G в Украине

пятница, 17 мая 2019, 14:55
переглянути новину українською

Власти Украины примут меры для запуска в стране связи пятого поколения (5G) в 2020 году.

Об этом в Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Стандарт 5G - это новые возможности для людей, IТ-сектора, правительства, поступления в госбюджет, новые инвестиции в Украину. И самое главное: Украина уж точно не отстает - за последние 5 лет Укаина оказалась среди лидеров. Должны сделать все, чтобы в 2020 стандарт 5G в Украине работал", - говорится в сообщении.

Напомним, первая в мире коммерческая сеть 5G запущена в США в октябре. Она доступна жителям четырех штатов: Хьюстона, Индианаполиса, Лос-Анджелеса и Сакраменто.

Австрийская компания T-Mobile первой в Европе запустила коммерческое использование связи пятого поколения (5G) в марте 2019 года. Эксклюзивными пользователями нового формата связи стали 200 абонентов компании преимущественно в сельской местности Австрии.

Фотовзгляд

Все галереи
Вакарчук презентует свою партию "Голос". ФОТО

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Восемь вопросов к увольнению Зураба Аласания

Презентация iPhone Xs и других новинок Apple 2018: все подробности

Есть возможность показать миру, что в Украине есть очень успешное место для созидания – управляющие парка UNIT.City

Презентация iPhone 8 и всех новинок Apple: фото, видео и все подробности

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: