Назван срок запуска 5G в Украине

Власти Украины примут меры для запуска в стране связи пятого поколения (5G) в 2020 году.

Об этом в Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Стандарт 5G - это новые возможности для людей, IТ-сектора, правительства, поступления в госбюджет, новые инвестиции в Украину. И самое главное: Украина уж точно не отстает - за последние 5 лет Укаина оказалась среди лидеров. Должны сделать все, чтобы в 2020 стандарт 5G в Украине работал", - говорится в сообщении.

Стандарт 5G – це нові можливості для людей, ІТ сектора, Уряду, надходження до Держбюджету, нові інвестиції в Україну. І найголовніше: Україна вже точно не пасе задніх – за останні 5 років Укаїна опинилася серед лідерів. Маємо зробити все, щоб у 2020 стандарт 5G в Україні працював — Петро Порошенко (@poroshenko) May 17, 2019

Напомним, первая в мире коммерческая сеть 5G запущена в США в октябре. Она доступна жителям четырех штатов: Хьюстона, Индианаполиса, Лос-Анджелеса и Сакраменто.

Австрийская компания T-Mobile первой в Европе запустила коммерческое использование связи пятого поколения (5G) в марте 2019 года. Эксклюзивными пользователями нового формата связи стали 200 абонентов компании преимущественно в сельской местности Австрии.