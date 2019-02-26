Эксперты ЕБА раскритиковали повышение тарифов УЗ: документ

Эксперты Комитета по логистике Европейской бизнес ассоциации проанализировали проекты индексации тарифов на перевозку АО "Укрзализныця" и выступили против них: бизнес-сообщество категорически не поддерживает предложенный механизм индексации тарифов на грузовые перевозки.

Как пишет ZIK, об этом говорится в письме Ассоциации, направленном 25 февраля 2019 года министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, председателю правления АО "Укрзализныця" Евгению Кравцову и главе Госрегуляторной службы Ксении Ляпиной.

В письме Ассоциации отмечается, что с ноября 2017 по декабрь 2018 года железнодорожные расходы всех грузоотправителей выросли на 12 миллиардов гривен.

Теперь же появился приказ Мининфраструктуры "О проведении ежегодной автоматической индексации тарифов" и проект постановления Кабмина "О внесении изменений в постановление КМУ от 16.12.2009 №1392", которые предусматривают увеличение тарифа на индекс промышленных цен 2018 года (14,2%) и ежеквартальную индексацию в 2019 году на уровне прогнозного ИПЦ (2,5% в квартал). В Ассоциации убеждены, что такие методы увеличат расходы грузоотправителей на 11,7 миллиардов гривен в год.

"Автоматическая индексация фактически исключает бизнес из дискуссии об увеличении тарифа и позволяет субъекту, который имеет признаки монопольного положения на рынке перевозок, увеличивать без ограничения расходы грузоотправителей, как устанавливая регулируемый тариф, так и увеличивая стоимость услуг за пользование вагонами АО "Укрзализныця". Если автоматическая индексация будет установлена, это может в перспективе привести к злоупотреблению монопольным положением со стороны перевозчика", – отмечают эксперты ЕБА в письме министру инфраструктуры.

По мнению компаний-членов Комитета Ассоциации, ИПЦ, как индикатор изменения цен на услуги УЗ, не отражает объективную структуру расходов предприятия, 50% которой является фонд оплаты труда, не зависит от ИПЦ и на который влияет индекс потребительских цен, что в 2018 году был гораздо ниже (9,8%).

В письме Ассоциации подчеркивается, что применение автоматической индексации тарифов в результате приведет лишь к снижению объема перевозок железнодорожным транспортом, то есть, к потере доходов предприятия – "Укрзализныци".

Эксперты ЕБА уточняют, что также не может быть основанием для увеличения тарифа УЗ на грузоперевозки инвестиционная составляющая, которую в проекте постановления предлагается включить в процент роста тарифа.

"В 2018 году АО "Укрзализныця" освоила лишь 63% запланированных инвестиций – 16,4 миллиарда гривен против запланированных 26,9 миллиардов. Это дает основания полагать, что план инвестиций 24,5 миллиарда на 2019 год выполнен не будет. При этом в проекте приказа корректировка тарифа в связи с невыполнением плана по освоению инвестиций не предусмотрена", – отмечают в письме представители Европейской бизнес ассоциации.