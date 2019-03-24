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Известная авиакомпания не пустила на рейс в Киев российских журналистов: назревает скандал

воскресенье, 24 марта 2019, 04:37

Авиакомпания Wizz Air не пустила российских журналистов Алексея Семенова и Дениса Камалягина на самолет рейсом Рига-Киев, которым они должны были лететь 23 марта на презентацию книги.

Об этом рассказал представитель организации "Дом свободной России" Грег Фролов, который организовывал презентацию.

Камалягин и Семенов являются соавторами книги "Россия и Украина. Дни затмения", где собраны публикации издания "Псковская губерния" за 2014-2017 годы о войне на Донбассе и отношениях России и Украины. В частности, это издание в 2014 году представило доказательства гибели псковских десантников на Донбассе.

У журналистов были забронированы билеты, но при посадке их не пустили на самолет.

"Компания Wizz Air выпустила внутреннее распоряжение, в рамках которого они не допускают граждан РФ на свои борта, летящие в Киев, если они не имеют дипломатического паспорта или вида на жительство", - рассказал Фролов.

По его мнению, возможно, что таким образом Wizz Air решила перестраховаться из-за того, что украинские пограничники не всегда пропускают россиян в страну.

"С другой стороны, они дали возможность без проблем купить эти билеты, зарегистрироваться на борт, а при посадке сообщили людям, что их не пускают на борт. Мы считаем эту ситуацию возмутительной. Они не имеют права брать на себя обязанности украинского государства и решать, кого можно допускать на самолеты в Украине, а кого - нет. Мы планируем направить полный перечень жалоб как к ним, так и во все возможные организации, которые могут повлиять на эту компанию", - подчеркнул Фролов.

В свою очередь представитель Госпогранслужбы Олег Слободян сказал, что не слышал о таком правиле в отношении россиян в компании Wizz Air.

"У Дениса и Алексея было приглашение от Центра гражданских свобод (Киев). В курсе их визита была погранслужба и представители украинского правительства", – сообщил организатор мероприятия Александр Захаров.

Также инцидент прокомментировал в своем Facebook псковский депутат от партии "Яблоко" Лев Шлосберг.

"В аэропорту Риги венгерская авиакомпания Wizzair, рейс которой из Риги в Киев был сегодня единственным прямым, отказалась допустить уже прошедших электронную регистрацию Камалягина и Семёнова на борт, заявив, что граждане России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет не имеют права посещать Украину.

Компания, безусловно, превысила свои полномочия. Она не погранслужба Украины, её дело – возить людей и грузы. Звонки в коллцентры компании, в том числе в Киеве, ни к чему не привели, никто не мог принять решение. Алексей Владимирович и Денис вернулись в Псков, а я по скайпу представил нашу книгу для киевской аудитории. Вот что значит эхо войны, это ведь по сути – война. Обычай военного времени. Но попали под него те, кто пытался эту войну остановить", - написал политик.

Ранее в Украину не пустили главного редактора российского интернет-издания "Такие дела" Анастасию Лотареву.

Как сообщал "Апостроф", россиянам в возрасте от 16 до 60 лет, как и в период военного положения (закончился 26 декабря 2018 года), запрещен въезд в Украину.

По материалам "Радио Свобода", "Громадське"

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