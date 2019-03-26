Ryanair открывает рейсы из Харькова в два города ЕС

Ирландский бюджетный авиаперевозчик Ryanair объявил о запуске рейсов из аэропорта Харькова.

Об этом в Facebook сообщила глава Харьковской ОГА Юлия Светличная.

"Продолжаем расширять авиасообщение. RYANAIR в Харькове! Наибольший лоукостер Европы открывает рейсы в Краков и Вильнюса", сообщила она.

Таким образом Харьков стал третьим украинским городом в маршрутной сети Ryanair.

Ранее крупнейшим лоукостером в Харькове был Wizz Air. Авиакомпания выполняет рейсы из Харькова в Вену, Дортмунд, Гданьск, Катовице, Краков и Вроцлав.

Как сообщал “Апостроф. Экономика”, венгерский бюджетный авиаперевозчик Wizz Air с мая запускает два новых направления между Украиной и Грецией.