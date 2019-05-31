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​Еще одна европейская авиакомпания запускает полеты в Украину: названа цена билетов

пятница, 31 мая 2019, 15:42
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Авиакомпания Air Serbia, национальный перевозчик Республики Сербия, открывает прямые рейсы в Киев.

Об этом сообщают "Крылья".

Первый рейс из Белграда, из аэропорта Никола Тесла, в Борисполь будет выполнен 2 июня. Киев станет первым аэропортом, в который будет летать Air Serbia в Украине.

Компания будет выполнять три рейса в неделю по круглогодичному расписанию: по вторникам и четвергам в 7.00 из Белграда и в 10.35 из Киева и по воскресеньям в 18.05 из Белграда и в 21.40 из Киева.

Расписание составлено таким образом, чтобы обеспечить удобные стыковки в Тирану, Сараево, Софию, Дубровник, Сплит, Ларнаку, Афины, Салоники, Бейрут, Скопье, Подгорицу, Тиват, Бухарест, Цюрих и Нью-Йорк.

Стоимость билетов в системе бронирования авиакомпании начинается от $139 из Белграда в Киев и $120 в обратном направлении.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", ирландский бюджетный авиаперевозчик Ryanair 2 ноября запустил рейс по маршруту Львов - Лондон.

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