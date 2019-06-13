Руководство "Укрзализныци" создало очередную невыполнимую Стратегию - эксперт

Каждый раз новое руководство "Укрзализныци" пишет новую Стратегию, но забывает о главном – необходимости ее реализации.

Об этом заявил глава Ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко, комментируя новую стратегию "Укрзализныци" на ближайшие пять лет, которую утвердил Кабмин, передает "24 канал".

"Каждое новое руководство приходит в УЗ и пишет новую Стратегию. При этом все забывают о главном – необходимости ее реализации. Разрабатывал Стратегию наблюдательный совет УЗ. К компетентности ее членов в целом есть большие вопросы. Они не умеют ставить задачи, обеспечивать результат, у них нет мотивации и понимания проблемных вопросов деятельности компании. Эта стратегия не имеет целевых показателей, KPI для менеджмента, целей по повышению эффективности и снижению затрат. А, значит, УЗ сначала ставит некорректные стратегические цели, которые заведут отрасль и экономику в еще больший тупик", – написал он.

Он также отметил основные пять вопросов к новой стратегии УЗ.

"Обоснованные тарифы. Именно это стоит на первом месте среди основных стратегических инициатив? В понимании УЗ "обоснованные" – означает максимально возможные. То есть уже при постановке целей создается конфликт интересов с клиентами. И никто не говорит о том, что нужно удовлетворить потребность клиентов или достичь с ними согласия. Более того, как мы знаем, УЗ не устанавливает тарифы. Она лишь дает свои предложения: обоснованные или не очень, а утверждает их акционер, то есть Кабинет Министров. А, значит, достичь эту цель можно будет только лоббистскими методами. То есть компания в своей Стратегии изначально ставит лоббистские цели?"– пишет он.

"Реорганизация общества, борьба с коррупцией, рационализация, то есть все то, что требует действий со стороны руководства компании – только на вторых ролях. Борьба с коррупцией. Не устранение, а борьба. Снова процесс, опять менеджмент ни за что не отвечает. Он борется. Какими методами? Запуск комплаенс-офиса, который будет сам источником коррупции, как много антикоррупционных органов в нашей стране. Речь идет и о превентивных мерах, но что имеется в виду – не указано. Наверное, создатели Стратегии и сами не очень понимают", – отмечает он.

"Долгосрочная инвестиционная программа. Предусмотрено два пункта:

1) Устранение накопленного недоинвестирования в инфраструктуру в прошлые годы;

2) Увеличение качества и производительности подвижного состава, особенно тягового. Даже анализировать сложно, поскольку ничего не указано. И потом отвечать менеджменту тоже не за что" – пишет он.

"Нет побуждения к действию. Например, пункт в разделе "Рационализация активов": "Определение оптимального количества и расположения производственных подразделений". Определили. Что дальше? Какие решения или действия нужны? Так во всем. Так что документ ориентирован на процесс, а не результат", – отметил Криворучко.

Он также отметил, что единственный положительный момент в новой стратегии – ее регулярные публичные обсуждения.

"Единственный положительный момент – это публичные обсуждения выполнения Стратегии каждые 6 месяцев. В принципе, это шаг к прозрачности. Но с такой постановкой целей менеджмент будет помпезно рассказывать о своих успехах в их исполнении. Но расслабляться не стоит. Спросим со всех. Мало не покажется", – резюмировал он.