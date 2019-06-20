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​В сети разгорелся скандал из-за выделения миллионов аэропорту Коломойского

четверг, 20 июня 2019, 15:26
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Министерство инфраструктуры Украины выделило на ремонт взлетно-посадочной полосы Днепра 7,7 млн грн.

Об этом в Facebook сообщил предприниматель из Днепра Андрей Хорсев.

“Аэропорта у нас так и не будет. Рейсов нет даже в соседний Стамбул. Вчера мининфраструктуры в лице Владимира Омеляна выделило $7,7 млн на реконструкцию взлетно посадочной полосы аэропорта Коломойского. Этот аэропорт известен тем что не пускает к себе никакие рейсы и перевозчиков. Вот уже много лет летает только в 3 города: Вену, Тель Авив и Киев”.

Он уточнил, что рейс из аэропорта Днепра в Вену стоит 311$, в Стамбул через Киев - 260$ и 14 часов полёта.

"Владимир Омелян, зачем мининфраструктуры выращивает эту опухоль в одном из крупнейших городов Украины? Это позор", - поделился мнением Хорсев.

Пресс-секретарь Мининфраструктуры Украины Марина Томко в свою очередь в комментариях к публикации сообщила, что аэропорт Днепра не входит в сферу управления министерства.

"Министерство вырабатывает политику в авиационной отрасли и помогает тем аэропортам, которые хотят развиваться. Почему Ryanair из Одессы и Харькова летает, из Львова летает, а с Днепра - нет? Министр был в Днепре, собирал совещания по развитию аэропорта. Но сложилось такое впечатление, что все местные всем довольны, всех все устраивает. Релиз однозначен: деньги на реконструкцию ВПП государство дает, по привлечению авиакомпаний, расширение сети полетов - это вопрос к местной власти и руководства аэропорта", - сообщила она.

Как сообщал "Апостроф", Повышение “Укрзализницей” тарифов на аренду подвижного состава в 2018 году обошлось украинскому бизнесу в 8 млрд грн дополнительных платежей.

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