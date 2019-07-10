​Таксисты в Киеве из-за фестиваля в разы взвинтили цены: видео и тарифы

Тарифы на проезд в киевских такси выросла в несколько раз в связи с проведением в украинской столице фестиваля Atlas Weekend.

Об этом пишет "Информатор".

"Уехать в ночь с ВДНХ желающих больше, чем таксистов в столице, а большой спрос всегда приводит к существенному повышению проезда", - пишет издание.

Цені на проезд начинают резко расти начинается с 23:00. Добраться в центр с ВДНХ машинами сервиса Uklon обойдется примерно в 160-180 грн, а на левый берег (район Троещины) -320 грн.

Такси Uber до центра обойдется в 215-230 грн (в обычный день цена составляет около 100 грн), а поездка в Деснянский район обойдется более чем в 500 грн.

Так называемые "бомбилы" просят до центра 300 грн, на левый берег - около 600 грн.

Как сообщал “Апостроф”, киевское метро будет работать на один час дольше в ночь с 12 на 13 июля в связи с проведением музыкального фестиваля Atlas Weekend.