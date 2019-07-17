​Зеленский озадачил Раду предложением по штрафам для евробляхеров

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает отсрочить штрафы для нерастаможенных автомобилей с иностранной регистрацией

Такой законопроект зарегистрирован в Верховной Раде, передает "УНН".

Текст законопроекта №10462 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" по состоянию на 14:50 17 июля на сайте Верховной Рады отсутствует.

Заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка уточнил, что речь идет об отсрочке применения штрафов еще на 90 дней.

С 25 мая в Украине должен был вступить в силу ряд ограничений и штрафов для владельцев автомобилей с европейской регистрацией. Однако в мае начало действия наказаний за езду на нерастаможенных авто перенесли на 3 месяца - до 24 августа.

Президент Украины Владимир Зеленский также созвал внеочередное заседание Верховной Рады в четверг, 18 июля. В повестке дня три вопроса: незаконное обогащение, Антикоррупционный суд и законопроект №10462 об авто на еврономерах, сообщил в своем Facebook народный депутат Украины 8-го созыва Алексей Мушак.

При этом он выразил сомнение в целесообразности такого заседания.

"Какой смысл проводить нам новые голосования, когда президент не подписывает уже приняты законы? Например, закон о ВСК (временных следственных комиссиях - ред.), где предусматривается процедура импичмента, но который Зеленский почему-то не подписывает", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский пообещал пересмотреть законодательство о растаможивании автомобилей на еврономерах, как только будет сформирована новая Верховная Рада.