Эксперты рассказали об эффекте от снижения тарифов "Укрзализныци" на 10%

Решение снизить тарифы на грузовые перевозки "Укрзализныци" всего на 10% приведет к долгосрочному положительному эффекту, поскольку станет стимулом для развития и оптимизации перевозчика.

Об этом заявил президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в ходе круглого стола в ИА УНИАН, передает корреспондент "Апострофа".

Он также перечислил условия, при которых снижение тарифов не окажет стрессового эффекта для перевозчика, среди них: субсидирование пассажирских перевозок из бюджета, а также отмена или возвращение отдельных налогов для "Укрзализныци".

"Субсидирование пассажирских перевозок должно быть, наверное, за счет государства, и налог на землю должен быть возвращен в "Укрзализныцю". Но должно ставиться условие, что во время кризиса во всех отраслях нужно рассматривать вопрос понижения тарифов "Укрзализныци", сделать эксперимент – снизить тарифы на 10%. Это даст дополнительный стимул "Укрзализныце" улучшать свою внутреннюю эффективность", - уточнил эксперт.

При этом Каленков отметил, что в данный момент "Укрзализныця" как монополист не заинтересована в подобных решениях.

"Укрзализныця", вместо того, чтобы искать эффективность внутри компании, а таких запасов у них очень много, старается переложить бремя финансирования своих операций на грузоотправителей", - заметил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее игроки рынка грузоперевозок представили для правительства свое видение реформ в "Укрзализныце".