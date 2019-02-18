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Стало известно о новых проблемах с газовым проектом Путина в ЕС

понедельник, 18 февраля 2019, 09:58

Стало известно о серьезных проблемах с эксплуатацией "Северного потока-2", по которому Россия намерена качать газ в Европу в обход Украины, на территории стран ЕС.

О них в интервью "Апострофу" рассказал партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

"Согласно плану "Газпрома", который пока идет по графику, в ноябре этого года могут начаться испытания готовой подводной части газопровода. И уже в декабре газ по нему может попасть в Германию. Но есть проблема – дальше судьба (газопровода, - "Апостроф") на территории Германии повисает в воздухе, поскольку принимать газ из "Северного потока" должны два газопровода. Из "Северного потока" его принимает OPAL, а из "Северного потока-2" должен принимать еще пока не построенный газопровод EUGAL. У OPAL, который сейчас работает фактически на полную мощность, тоже есть большой знак вопроса по его судьбе. В 2016 году регуляторы рынка в Германии постановили, в виде исключения, что OPAL может принимать газ на 100% российский. Есть апелляция в европейских судах, и решение по судьбе OPAL судьи пока не вынесли. Абсолютно то же самое будет происходить с EUGAL, потому что по европейским представлениям, те газопроводы, которые проходят через границы стран-членов Евросоюза, должны подчиняться антимонопольному законодательству. Эти газопроводы – OPAL и EUGAL – пересекают границы, заходя в Чешскую Республику, и дальше идут в Австрию. Позволят ли EUGAL принимать полностью российский газ или нет, - пока решения по этому поводу нет", - объяснил он суть проблемы.

Подробнее о перспективах реализации российских обходных газопроводов и их угрозе для Украины, читайте в материале "Апострофа": Газовая игла для Европы: почему России не обойтись без Украины - энергетический эксперт.

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