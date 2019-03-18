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​Европейская бизнес-ассоциация поддержала пересмотр норм повышения в Украине тарифа на грузоперевозки
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​Европейская бизнес-ассоциация поддержала пересмотр норм повышения в Украине тарифа на грузоперевозки

понедельник, 18 марта 2019, 13:33

Европейская бизнес ассоциация выступает за пересмотр принципа автоматической индексации тарифа на грузоперевозки, ранее предложенный компанией “Укрзалізниця”.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала представитель ЕБА Ярина Скороход. По ее мнению, тариф УЗ нужно пересмотреть.

“Важно отметить, что нас не устраивает механизм автоматической индексации, потому что мы не определяем индекс, который был представлен УЗ как тот, который отображает затраты компании. Мы считаем, что тут и должна возникнуть дискуссия, какой именно индекс или даже корзина индексов должна быть. Каждая затратная составляющая и должна определять конкретный индекс”, — подчеркнула Скороход.

При этом ЕБА выступает за создание експертной группы с представителей бизнес-ассоциаций, а также УЗ для выработки компромиссного тарифа. Ранее такую идею предложила глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина.

Как ранее сообщали СМИ, “Укрзалізниця” активно продвигает идею повышения тарифов на грузоперевозки. Государственная регуляторная служба не поддержала индексацию тарифов на грузоперевозки.

А глава объединения "Укрметаллургпром” Александр Каленков открыто высказал сомнение в взвешенности нового тарифа, который может нанести вред промышленности. Ведь он подымается ежегодно, а бизнес не может постоянно платить больше и содержать предприятие монополиста.

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Раздел: Экономика Тема:
Теги: "Укразизныця", ЕБА

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