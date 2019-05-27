Объявление дефолта в Украине недопустимо - Тимошенко

Ни в коем случае нельзя допустить дефолта Украины: для этого нет предпосылок.

Об этом заявила лидер "Батькивщины" ЮлияТимошенко на брифинге по итогам согласительного совета лидеров парламентских фракций и групп.

"Ни при каких обстоятельствах нельзя допустить, чтобы в Украине наступил дефолт. Это потеря доверия всех инвесторов в мире к Украине на многие годы. Никто не сможет спрогнозировать, какой будет курс гривны. При дефолтах, как правило, стремительно падает курс национальной валюты. А это уже полное обнищание людей, потому что в долларах они снова будут получать в 2-3 раза меньше", - объяснила политик.

Также, отметила Юлия Тимошенко, "дефолт - это полная дестабилизация всей жизни Украины и это экономический упадок, который будет длиться годами".

Кроме того, лидер "Батькивщины" подчеркнула, что вопрос дефолта - это не вопрос президента Украины, а вопрос правительства и НБУ. Приэтом Украина имеет сбалансированный бюджет, который предусматривает средства на погашение долгов и возвращения процентов по заимствованиям, добавила она.

"Предпосылок для дефолта не существует! Ни дефолта в Украине не может быть, если никто не пойдет ни в какие авантюры, несовместимые с нормальной жизнью страны", - подчеркнула Тимошенко.

Она также обратила внимание на то, что за два месяца парламенту и новому президенту надо тесно сотрудничать над новым бюджетом на следующий год.

"Начинается бюджетный процесс, а бюджетный процесс - это пенсии, заработные платы, правильная система налогообложения нашей экономики, справедливые социальные выплаты, и это прекращение той коррупции на бюджете, которая продолжалась раньше", - подытожила лидер партии.