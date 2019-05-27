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Яценюк рассказал о последствиях объявления дефолта в Украине

понедельник, 27 мая 2019, 18:17
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Лидер "Народного фронта" и экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк отреагировал на намеки из команды президента Владимира Зеленского об объявлении дефолта.

Реакцию он выложил на своей странице в Facebook.

"Прочитал реакцию команды президента Зеленского на слово "дефолт"... Дефолт - банкротство Украины и каждого гражданина. Это клиническая смерть экономики", - написал он.

Арсений Яценюк напомнил, что в 2014 году в должности премьер-министра он заявлял, что допустит дефолта в Украине. Именно тогда страна была на грани дефолта.

"В государственной казне было 108 тысяч гривен и 73 миллиарда долларов долгов, не я брал. Когда ушел с должности, то оставил в казне 90 млрд гривен и уменьшил долги на 6 млрд долларов до 67 миллиардов", - пишет он.

Правительство Арсения Яценюка провело реструктуризацию, списало часть долгов и отсрочило начало выплат на 4 года: "Этот срок истекает в конце этого года".

"Я не пошел на дефолт, потому что это - банкротство Украины и каждого гражданина. Дефолт - это не просто отказаться от обязательств украинского государства. Дефолт - это рост курса гривни, который не имеет предела. Дефолт - это инфляция более 10 тысяч, как было в 1990-х годах. Дефолт - это безработица ... это клиническая смерть экономики", - подчеркнул Яценюк.

Он отметил важность того, чтобы президент Зеленский "сформировал свою экономическую программу и программу с Международным валютным фондом".

"МВФ - это не благотворительная организация. И когда говорят, что МВФ чего требует, - МВФ ничего не требует. Международный валютный фонд дает деньги под 1%, в отличие от внешних рынков, где мы берем под 9-10%. На каждые 10 миллиардах долларов заимствований страна экономит около 1 миллиарда долларов в год. Это те средства, которые мы отправляем на армию, социальную защиту, капитальное восстановление страны", - пояснил Арсений Яценюк.

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что для него "другой альтернативы, чем программа с Международным валютным фондом, нет".

"Если у президента Зеленского есть альтернатива - пусть ее покажет", - сказал он.

Арсений Яценюк особо отметил, что "в связи с тем, что объявлены досрочные парламентские выборы, а правительство ушло в отставку, программа с Международным валютным фондом де-факто остановлена".

"Новая программа может появиться только после неконституционных досрочных выборов и формирования нового Кабинета министров Украины. А это - в лучшем случае - в конце 2019 ... Ответьте, как жить следующие пять лет, как обеспечить рост экономики и доходов украинских граждан", - пишет Яценюк.

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