Названы многомиллионные зарплаты руководства "Нафтогаза"

Глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев получил 286,5 миллиона гривен зарплаты и дополнительных текущих премий в течение 2018 года.

Как говорится в годовом отчете компании, 261 миллион гривен Коболев получил за победу в Стокгольмском арбитраже.

Для сравнения, в 2017 году он заработал 47,1 миллиона гривен.

Первый заместитель Коболева Сергей Перелома заработал 27,5 миллиона гривен, финансовый директор компании Сергей Коновец - 22,7 миллиона гривен, член правления Юрий Колбушкин - 17,3 миллиона гривен.

Глава правления "Укргаздобыча" Олег Прохоронко за 2018 год заработал 20,6 миллиона гривен, гендиректор "Укртранснафты" Николай Гавриленко - 14,7 миллиона гривен.

Всего управленческий персонал "Нафтогаза" в 2018 году заработал 717 миллионов гривен.

Ранее "Апостроф" сообщал, что НАК "Нафтогаз Украины" добился запрета выплаты "Газпрому" дивидендов по ряду его арестованных активов.