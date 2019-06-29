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Названы многомиллионные зарплаты руководства "Нафтогаза"

суббота, 29 июня 2019, 12:40
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Глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев получил 286,5 миллиона гривен зарплаты и дополнительных текущих премий в течение 2018 года.

Как говорится в годовом отчете компании, 261 миллион гривен Коболев получил за победу в Стокгольмском арбитраже.

Для сравнения, в 2017 году он заработал 47,1 миллиона гривен.

Первый заместитель Коболева Сергей Перелома заработал 27,5 миллиона гривен, финансовый директор компании Сергей Коновец - 22,7 миллиона гривен, член правления Юрий Колбушкин - 17,3 миллиона гривен.

Глава правления "Укргаздобыча" Олег Прохоронко за 2018 год заработал 20,6 миллиона гривен, гендиректор "Укртранснафты" Николай Гавриленко - 14,7 миллиона гривен.

Всего управленческий персонал "Нафтогаза" в 2018 году заработал 717 миллионов гривен.

Ранее "Апостроф" сообщал, что НАК "Нафтогаз Украины" добился запрета выплаты "Газпрому" дивидендов по ряду его арестованных активов.

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