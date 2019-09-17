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Экономист пояснил, как кредит МВФ для Украины может сорваться из-за Коломойского
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Экономист пояснил, как кредит МВФ для Украины может сорваться из-за Коломойского

вторник, 17 сентября 2019, 10:27
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Международные партнеры Украины встревожены внутренней политикой Офиса президента, в частности влиянием миллиардера Игоря Коломойского.

Об этом заявил экономист Сергей Фурса для "Обозревателя".

По его информации, иностранных партнеров Украины волнует будущее ПриватБанка.

"Что касается Коломойского, он действительно является проблемой, потому что четко и публично все наши западные партнеры очертили красные линии, и ПриватБанк — за их пределами. То есть наше сотрудничество с МВФ зависит от решения проблемы ПриватБанка, а если точнее — нерешения ее в пользу Коломойского. Если вопрос будет решен в его пользу, это точно может парализовать любое сотрудничество", — подчеркнул Фурса.

До этого эксперты напрямую связали влияние Игоря Коломойского на власть в Украине. Примером этого может служить резонансное фото бизнесмена в окружении первых лиц государства в Офисе президента.

Ранее стало известно, что Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом о предоставлении нового кредита. На этот раз речь идет о сумме в $5 млрд долларов.

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