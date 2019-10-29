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Банкротят госпредприятие: в СМИ подсчитали убыток в Центрэнерго из-за схем Коломойского

вторник, 29 октября 2019, 16:16
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Государственная компания "Центрэнерго" за январь-сентябрь 2019 года понесла убытки в размере 1,49 млрд грн против 489,5 млн грн прибыли за аналогичный период 2018 года.

Об этом сообщил ExPro Electricity со ссылкой на портал госпредприятий, передает "Обозреватель".

Эксперты отмечают, что убытки "Центрэнерго" могут быть связаны с тем, что компанию поставил под контроль бизнесмен Игорь Коломойский, который продает госкомпании уголь по завышенной цене, а покупает у нее для своих предприятий электроэнергию по заниженной цене.

Чистый доход предприятия за 9 месяцев 2019 года сократился на 4% до 10,9 млрд грн по сравнению с 9 месяцами 2018 года. Себестоимость реализованной продукции "Центрэнерго" за этот период составляет 11,42 млрд грн.

В прошлом году Фонд госимущества проводил конкурс по приватизации государственного пакета акций (78,3%) "Центрэнерго", однако конкурс был отменен.

Накануне замглавы Офиса президента Юлия Ковалив заявила, что "наведение порядка" в компании и вывод ее на приватизацию займет до двух лет.

До этого в СМИ заявили об установлении контроля над "Центрэнерго" олигархом Игорем Коломойским. Он подтвердил это в интервью "Бизнес-Цензор". По подсчетам журналистов, убытки, нанесенные только продажей электроэнергии по заниженным ценам заводам Коломойского, составляют 690 млн грн за четыре месяца. Другая существенная часть убытков формируется вследствие продажи подконтрольной Коломойскому компании "Нафта-Форс" на госкомпанию "Центрэнерго" угля по завышенной цене (2,4 тыс. грн при рыночной цене 2,1 тыс. грн за тонну).

Глава Комитета по ТЭК Андрей Герус заявлял, что "Центрэнэрго" увеличило производство и только с ноября начнет продавать электроэнергию на биржевых сегментах рынка по рыночной цене. Это косвенно подтверждает продажу с 1 июля и до настоящего времени электроэнергии госкомпанией "Центрэнерго" предприятиям Коломойского по прямым договорам.

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