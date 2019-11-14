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На сколько вырастут пенсии украинцев в декабре: названа конкретная сумма

четверг, 14 ноября 2019, 11:11
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На 74 гривны больше получать украинские пенсионеры с 1 декабря 2019 года.

Об этом рассказали в эфире ТСН.

Повышение связано с ростом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С первых чисел декабря они будут получать до 1638 грн. В то же время максимальная пенсия по потере трудоспособности составит 16 380 грн.

Выплаты не пересчитают детям войны, иждивенцам, работающим пенсионерам, пострадавшим от аварии на ЧАЭС, лицам, подвергшимся политическим репрессиям и лицам, проживающим в горных населенных пунктах. Для них повышение пенсии произошло раньше.

Как сообщал "Апостроф", в Украине вскоре пенсию по возрасту назначать автоматически, а провести расчет размера этих выплат можно будет онлайн.

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