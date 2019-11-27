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Украинцев ждут сразу два "сюрприза" с пенсиями в 2020 году: к чему готовиться

среда, 27 ноября 2019, 10:34
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Фото: delo.ua

С 2020 года пенсии украинцам будут начислять автоматически, а вычислить их размер можно будет в электронном кабинете.

Об изменениях в начислении выплат сообщил "Урядовый курьер".

Начиная с нового календарного года, людям, которые достигли пенсионного возраста, не обязательно лично обращаться с заявлением в соответствующие органы, чтобы получить выплату. Проверить сумму выплаты каждый украинец сможет в личном электронном кабинете. Там заработает пенсионный калькулятор.

С 31 декабря 2019 года государство также вводит обязательную профессиональную накопительную пенсионную реформу для работников, занятых на работах с вредными и тяжелыми условиями труда.

Ранее "Апостроф" информировал об очередном повышении пенсий для Украинской. На 74 гривны больше получать пенсионеры с 1 декабря 2019 года.

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