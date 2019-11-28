В Украине анонсировали прорыв с ремонтом дорог: что изменится

Отказаться от ямочного ремонта дорог и использовать новейшие технологии для улучшения состояния дорожного покрытия планирует "Укравтодор" в 2020 году.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на УНИАН, об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Мы планируем придерживаться этой идеи (отказ от ямочного ремонта - ред.). Кстати, "Укравтодор" от нее начал отказываться еще при господине Новаке, экс-исполняющем обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины. Они поняли, что не очень готовы. С другой стороны, на ямках значительно легче "резать" ресурсы, чем на капитальном ремонте дорог. Ведь трудно проверить, какая яма была отремонтирована", - сказал Криклий.

Министр добавил, что в течение 2020-2024 годов "Укравтодор" планирует воплотить в жизнь стратегию развития территориальных дорог. Покрытие ремонтировать с применением новейших технологий - технологии укатанного бетона, отходов промышленных производств и холодного ресайклинга.

Как информировал "Апостроф" ранее, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк предоставили Украине кредит на реконструкцию трассы M05 Киев-Одесса в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях протяженностью 314 км - каждый из банков выделил по 450 млн евро.