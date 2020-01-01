Инвесторам нужны условия: названы ключевые факторы развития экономики Украины

Экономист Алексей Кущ объяснил, что позволит украинской экономике развиваться в нужном темпе и направлении. В частности, одним из важных факторов является инвестирование, которое требует определенных условий.

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

"У Украины переходная экономика, которая нуждается в структурных реформах, имеет низкую конкурентоспособность в глобальных торговых цепочках. Инвесторам нужен прогнозируемый горизонт планирования, который должен составлять не менее 1 года, а лучше 2-3 года. Инвесторы никогда не пойдут в страну, где существует узкий горизонт планирования. В Украине сейчас он сузился до полугода - никто не знает, что будет через 3-4 месяца. О каком горизонте планирования можно говорить, если в бюджете на следующий год был заложен курс 29 грн/долл. Многие экономические агенты при составлении своих бизнес-планов, когда они принимали решение относительно инвестиций или кредита, ориентировались на этот курс", - объясняет экономист.

В тоже время, по его словам, нет плохой девальвации или ревальвации.

"Есть непредсказуемость и колебания - и это плохо. Прогнозируемость - это не значит фиксированный курс, как во времена Азарова-Януковича. Модель обеспеченного национальным банком курсового коридора, или так называемой "змеи в тоннеле" использовалась в Польше и в других странах Центральной Европы, когда они становились участниками ЕС. Если говорить об оптимальном соотношении, то для сохранения конкурентоспособности, пока мы не повысили уровень добавленной стоимости своего готового продукта, существует плавная девальвация и небольшой индекс инфляции. Если в 2019 году потребительская инфляция составила 5%, гривна должна на 3-4% девальвировать. Тогда наши предприятия не потеряли бы конкурентоспособность", - добавил Кущ.

Подробнее о развитии экономики Украины в ближайшее время, читайте в материале "Апострофа": Укрепление гривны фактически уничтожает украинскую экономику - Алексей Кущ.