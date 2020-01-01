RU  UA

среда, 1 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.60
Меню

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

1 января

07:50
Инвесторам нужны условия: названы ключевые факторы развития экономики Украины
07:23
С 1 января украинцам придется платить абонплату за газ: что нужно знать

31 декабря

22:43
"Первый звонок" до кризиса: эксперт указал на тревожный нюанс с промышленностью в Украине
18:06
В Украине указали на интересный нюанс в договоре про транзит газа с Россией
15:29
Украине грозит "рукотворный" кризис: эксперт указал на большую угрозу в 2020 году
11:04
Инициированный Герусом импорт электроэнергии из Беларуси и РФ лишил энергетиков и шахтеров тысяч рабочих мест - бизнес
10:45
Впервые с 2011 года налоговая выполнила бюджет - глава ГНС Сергей Верланов
07:59
Насколько подорожал новогодний стол в Украине: озвучены суммы
07:16
Когда Украина получит новый транш МВФ: названы сроки

30 декабря

13:08
Марафон закончен: появилась важная новость о газовых переговорах между Украиной и Россией
12:13
Начался бюджетный микроинсульт: озвучен тревожный прогноз по будущему экономики Украины

29 декабря

11:22
Что будет с курсом доллара в январе: озвучен детальный прогноз
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Инвесторам нужны условия: названы ключевые факторы развития экономики Украины

среда, 01 января 2020, 07:50
переглянути новину українською

Экономист Алексей Кущ объяснил, что позволит украинской экономике развиваться в нужном темпе и направлении. В частности, одним из важных факторов является инвестирование, которое требует определенных условий.

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

"У Украины переходная экономика, которая нуждается в структурных реформах, имеет низкую конкурентоспособность в глобальных торговых цепочках. Инвесторам нужен прогнозируемый горизонт планирования, который должен составлять не менее 1 года, а лучше 2-3 года. Инвесторы никогда не пойдут в страну, где существует узкий горизонт планирования. В Украине сейчас он сузился до полугода - никто не знает, что будет через 3-4 месяца. О каком горизонте планирования можно говорить, если в бюджете на следующий год был заложен курс 29 грн/долл. Многие экономические агенты при составлении своих бизнес-планов, когда они принимали решение относительно инвестиций или кредита, ориентировались на этот курс", - объясняет экономист.

В тоже время, по его словам, нет плохой девальвации или ревальвации.

"Есть непредсказуемость и колебания - и это плохо. Прогнозируемость - это не значит фиксированный курс, как во времена Азарова-Януковича. Модель обеспеченного национальным банком курсового коридора, или так называемой "змеи в тоннеле" использовалась в Польше и в других странах Центральной Европы, когда они становились участниками ЕС. Если говорить об оптимальном соотношении, то для сохранения конкурентоспособности, пока мы не повысили уровень добавленной стоимости своего готового продукта, существует плавная девальвация и небольшой индекс инфляции. Если в 2019 году потребительская инфляция составила 5%, гривна должна на 3-4% девальвировать. Тогда наши предприятия не потеряли бы конкурентоспособность", - добавил Кущ.

Подробнее о развитии экономики Украины в ближайшее время, читайте в материале "Апострофа": Укрепление гривны фактически уничтожает украинскую экономику - Алексей Кущ.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Борисполе встретили узников России
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Укрепление гривны фактически уничтожает украинскую экономику - Алексей Кущ

Зеленский, смотри на Запад: у кого Украине брать пример по рынку земли

Тернопольские "кланы" против ”Укравтодора": кто победит?

Газовый транзит: какие важные позиции должна отстоять Украина

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: