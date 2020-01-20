RU  UA

понедельник, 20 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

20 января

14:23
В Кабмине намечается "зачистка": источник рассказал, кто под угрозой
14:08
Много икон и свечи: эксклюзивное фото необычного кабинета нардепа в Раде
13:44
Не стала "победителем": источники раскрыли скандальные детали увольнения Бабак
13:28
Другого выбора не было: принц Гарри объяснил решение отказаться от королевского титула
13:16
Зеленский выступил с громким предложением по названию улиц в Украине: в сети ажиотаж
12:36
Задержали, но ненадолго: появились фото и новые детали инцидента с Микитасем в аэропорту
12:35
Зеленский собирается с важным визитом в Швейцарию: первые подробности
12:22
В декларации Гончарука обнаружили серьезное нарушение: опубликован документ
12:22
Премия Гильдии киноактеров 2020: все победители и лучшие наряды звезд
11:50
"Собирает дань" под крышей прокурора: в СМИ рассказали о схемах главы Одесской ГАСИ Буюкли
11:39
Из Украины не выпустили экс-нардепа, замешанного в громком деле: первые подробности
10:57
Нацотбор на Евровидение-2020: кто поборется за право представлять Украину в Нидерландах
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Какую пенсию получают украинцы: назван средний размер выплат

понедельник, 20 января 2020, 14:30
переглянути новину українською

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные по количеству пенсионеров и среднего размера пенсий по состоянию на 1 января 2020 года.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины в Facebook.

По данным Пенсионного фонда, на 1 января в Украине насчитывалось 11, 3 млн пенсионеров, а средняя пенсия составила 3082,98 грн. Таким образом, за 2019 средняя пенсия выросла на 437,32 грн или на 16,5%.

Напомним, на 1 января 2019 средняя пенсия в Украине составила 2645,66 грн, что на 6,7%, или на 165,6 грн выше, чем год назад. По данным Пенсионного фонда, на 1 января 2019 общая численность пенсионеров составляла 11,470 млн человек.

Как сообщал "Апостроф", в 2020 году украинцев ждут три перерасчета пенсий, связанные с индексацией, повышением выплат и новыми пенсионными программами.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Назад в клуб отсталых стран: когда экономика Украины совершит прорыв

Укрепление гривны фактически уничтожает украинскую экономику - Алексей Кущ

Зеленский, смотри на Запад: у кого Украине брать пример по рынку земли

Тернопольские "кланы" против ”Укравтодора": кто победит?

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: