Какую пенсию получают украинцы: назван средний размер выплат

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные по количеству пенсионеров и среднего размера пенсий по состоянию на 1 января 2020 года.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины в Facebook.

По данным Пенсионного фонда, на 1 января в Украине насчитывалось 11, 3 млн пенсионеров, а средняя пенсия составила 3082,98 грн. Таким образом, за 2019 средняя пенсия выросла на 437,32 грн или на 16,5%.

Напомним, на 1 января 2019 средняя пенсия в Украине составила 2645,66 грн, что на 6,7%, или на 165,6 грн выше, чем год назад. По данным Пенсионного фонда, на 1 января 2019 общая численность пенсионеров составляла 11,470 млн человек.

Как сообщал "Апостроф", в 2020 году украинцев ждут три перерасчета пенсий, связанные с индексацией, повышением выплат и новыми пенсионными программами.