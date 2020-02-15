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В Украине анонсировали "рекордные" цены на газ

суббота, 15 февраля 2020, 14:00
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Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель пообещал украинцам снижение цены на газ уже в феврале, а рекордно низкой будет летом.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Надо контролировать монополиста, поэтому должен быть четкий контроль - регулируемый тариф. Рынку мы обеспечим развитие. И цена на газ: я даже заверю в том, что и февраль, и март, и лето - это будут рекордно меньшие цены. Ведь нам удалось стабилизировать ситуацию на рынке газа", - заявил Оржель.

По словам министра, уменьшение цены на газ позволило пересмотреть тарифы на распределение газа, которые очень долго не пересматривались.

"Для того, чтобы украинцы получали газ непосредственно в домах, должна работать инфраструктура. Это необходимые расходы. Поэтому и разделены платежи", - добавил Оржель.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в января 2020 года жители Украины получат большие платежки за жилищно-коммунальные услуги, чем в последнем месяце 2019 года.

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