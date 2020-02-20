Какие выплаты получают пенсионеры в Украине, а какие - в Европе: интересное сравнение

Журналисты сравнили размер пенсий в Украине и Европе, оказалось, что за границей выплаты намного больше.

В Украине минимальная пенсия для пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих трудовой стаж не менее 30/35 лет (женщины/мужчины соответственно), положено ежемесячно будут получать 1 638 грн. Минимальная пенсия составляет 40% от минимальной заработной платы.

Повышение пенсионных выплат будет происходить на протяжении 2020 года.Первая дата повышения минимальной пенсии – 1 июля. Размер минимальной пенсии будет составлять 1 712 грн, вторая дата – 1 декабря. Тогда украинские пенсионеры смогут получать минимум 1 769 грн в месяц.

С 1 января минимальная пенсия повышается на 172 грн до 1669 грен для лиц старше 65 лет и стажем работы не менее 30 лет для женщин и 35 лет – для мужчин.

Дания. Данию многие называют Меккой для людей преклонного возраста. Жители многих европейских стран желают иметь работу в Дании, так как это предоставит им возможность стать получателем больших государственных выплат, точнее, около 2800 долларов в месяц. Получать данные пенсии могут люди, достигшие возраста 65 лет.

Финляндия. Максимальный размер пенсии для стариков в Финляндии не установлен, однако их средний размер — 1900 долларов. Сумма пенсии зависит от трудового стажа человека, а также от его заработной платы. Если гражданин Финляндии не дотянул до минимума, то государство доплатит ему недостающую сумму. Получать данные выплаты могут люди, достигшие возраста 65 лет.

Норвегия. Здесь установлен самый высокий возраст выхода человека на пенсию, а именно 67 лет. Но размер пенсии стоит того, чтобы норвежские рабочие ожидали его. Уровень жизни в Норвегии довольно высокий, даже несмотря на высокие налоги, которые платят рабочие и предприниматели.

Чехия. Люди могут рассчитывать на государственные выплаты с 58 лет. Их размер также довольно большой, что позволяет старикам не бедствовать. Средний размер пенсии для людей преклонного возраста в Чехии составляет 1000 долларов.

Германия. Около четверти населения Германии — пенсионеры. В этой стране для них также довольно высокие выплаты. Среднестатистический работающий немец может рассчитывать на пенсию в размере 850 евро. Каждый старик в этой стране будет получать помощь от государства в оплате коммунальных услуг.

Франция. Во Франции денежные пособия для людей преклонного возраста начисляются так же, как и во многих других европейских странах. То есть чем больше стаж и заработная плата рабочего человека, тем больше денег он будет получать в старости. Рассчитывать на данные выплаты могут люди, достигшие возраста 60 лет.

На высокие выплаты могут также претендовать пенсионеры таких европейских стран, как Италия, Португалия, Словения, Австрия, Финляндия, Люксембург, Испания и так далее.

Как сообщал "Апостроф", в рамках пенсионной реформы в Украине планируют добавить вторую пенсию - по накопительной системе.