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"ПриватБанк" приготовил приятный сюрприз украинцам

четверг, 19 марта 2020, 23:35
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Из-за карантинных мер в Украине в результате пандемии коронавируса "ПриватБанк" продлит действие карт для выплат.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Если окончание срока действия карты приходится на период карантина, то его продлят на 90 дней. Такая опция касается зарплатных, пенсионных и социальных карточек. Их можно будет использовать еще три месяца без замены.

"Если у карты для выплат (зарплатной, пенсионной, социальной, стипендиальной т.д.) завершается срок действия, клиенту не нужно идти в отделение или заказывать доставку для перевыпуска. Срок действия всех карт для выплат и карт для выплат Gold будет продлен автоматически. Такие карточки будут работать в обычном режиме без ограничений - платежи, онлайн и оффлайн, покупки в интернете и другие транзакции будут проходить без проблем", - говорится в сообщении.

На период карантина "ПриватБанк" рекомендует проводить платежи, получать переводы и другие услуги с помощью Privat24, терминалов самообслуживания и банкоматов, а также ограничить использование наличных, оплачивая покупки в торговой сети картами или электронными кошельками.

Как сообщал "Апостроф", из-за карантинных мер в результате пандемии коронавируса с 18 марта "ПриватБанк" проводит валютообменные операции для клиентов физических лиц в безналичном формате через мобильный банк Privat24, веб версию "Приват24" и сеть терминалов самообслуживания.

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