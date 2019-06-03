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​В НБУ рассказали, почему растет доллар

понедельник, 03 июня 2019, 12:31
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Рост курса доллара к гривне в мае объясняется как внешними причинами, так и внутренней политической ситуацией в Украине.

Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка (май 2019 года).

Как отмечается в обзоре, на валютном рынке в течение большей части мая гривна умеренно укреплялась благодаря значительному предложению иностранной валюты. Однако на фоне ухудшения внешних финансовых условий для стран с развивающимися рынками, а также усиления неопределенности в Украине, в конце месяца гривна находилась под девальвационным давлением.

"В результате, в мае обменный курс гривны к доллару и евро ослаб (примерно на 1,0%)", - говорится в обзоре.

Напомним, глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин считает, что ближайшие месяцы долговые факторы будут оказывать влияние на валютный рынок в Украине. Согласно его прогнозу, в июле-сентябре значительная часть средств после погашения гривневых ОВГЗ будет конвертироваться в валюту и выводиться из Украины.


О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апостроф. Экономика" - Доллар по 30 или по 50: что ждет гривну до конца года.

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