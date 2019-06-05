​Доллар преодолел важную психологическую отметку: официальный курс от НБУ

Официальный курс американского доллара, который устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), превысил отметку в 27 гривен.

На 5 июня Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне:

2720,6934 грн за $100;

3059,1477 грн за 100 евро;

На 4 июня Национальным Банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2695,4834 грн за $100;

3014,8982 грн за 100 евро;

Таким образом, за минувшие сутки доллар подорожал на 25 копеек, евро - на 45 копеек.

О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апостроф. Экономика" - Доллар по 30 или по 50: что ждет гривну до конца года.